Pagelle: Marusic e Patric, che sorprese

STRAKOSHA 6

Dalle sue parti si vedono poche maglie viola ma sui malgrado si deve arrendere sull'unica incursione che vale il pari viola.

PATRIC 6,5

In campo a sorpresa al posto di Bastos è tra i migliori. Intelligente l'assist per Immobile che non trova la rete del possibile raddoppio, non molla fino all'ultimo.

ACERBI 6

Attento e sivuro per tutta la gara commette una sole ingenutià, fatale per i biancocelesti, quando si fa anticipare da Murile sulla rete del pari.

RADU 5,5

Primo tempo si destreggia bene ma nella ripresa Mirallas lo supera agevolemnyte e poi serve Muriel per la rete del pareggio. (37' Bastos, ng).

MARUSIC 6,5

Nel primo tempo gli riesce praticamente tutto anche lui, come gran parte dei compagni, è tra i pochi a durare per tutti i 90'.

MILINKOVIC 6,5

Partita di grande sostanza gli manca solo il gol che sfiora nel primo tempo con una sassata dal limite respinta dal portiere.

LEIVA 6,5

Getsice il traffico a centrocanpo con la solita intelligenza, quando nella ripresa la Lazio cala fisicamente è costretto agli straordinari

LUIS ALBERTO 6

Nel primo tempo è bravo ad innescare a turno Correa o Immobile ma è tradito dall'eccessivo nervosismo e nella ripresa sparisce lentamente. (29' st Romulo 5,5: spinge senza convinzione).

LULIC 6

Ha nelle gambe la stanchezza di chi le ha giocate tutte senza mai rispariiarsi. Si sacrifica tanto ma alla fine si deve arrendere. (22' st Badelj 5,5: un acuto e nulla più).

CORREA 5,5

Perfetto sull'1-0 quando serve un pallone al bacio per Immobile ma troppo spesso quando è davanti alla porta cincischia.

IMMOBILE 6,5

Prima il palo riesce a trovare la rete del momentaneo vantaggio ma poi si perde tra le maglie della difesa avversaria Ammonito salterà la sfida contro il Parma

INZAGHI 6

Per un'ora si vede la Lazio formato derby ma sono troppe le occasioni sprecate sotto porta e alla fine arriva un pareggio che fa malissimo.





