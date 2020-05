Roma, Pastore non si smuove: "In giallorosso altri tre anni"

“Cina? No, grazie”. La promessa di Javier Pastore (che visto l’alto stipendio e lo scarso rendimento può sembrare una minaccia) è chiara riguardo il futuro dell’argentino: “Voglio restare alla Roma fino alla fine del mio contratto, e quindi altri tre anni. E poi tornare in Argentina, al Talleres. Non ci sono altre squadre argentine con cui mi vedo. Sono quattro anni che ho offerte dalla Cina, ma non mi interessa. Mi piace competere, giocare la Champions. Ho avuto offerte davvero buone, ma ci sono tante cose da mettere sulla bilancia. Per ora non ho intenzione di andare in Cina”. Pastore quindi resta anche se il club potrebbe proporgli uno sconto di stipendio che al momento recita 4,5 milioni a stagione fino al 2023. Un macigno soprattutto in questi tempi di crisi. Prima bisogna capire quando e per quanto tempo tornerà a giocare. L’edema all’anca che gli ha portato problemi su tutta la gamba, lo tiene ai box da novembre e gli impedisce anche di tenere in braccio i suoi figli. Un problema che segue i tanti infortuni muscolari delle ultime stagioni. Pastore spera di tornare a disposizione a fine maggio per poi partecipare allo sprint finale. Un ritorno che potrebbe essere utile a Fonseca visti i tantissimi impegni e i pochi giorni di riposo a disposizione. Oltre al Flaco il portoghese potrà contare di nuovo pure su Diawara, Zappacosta e soprattutto Zaniolo che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi col pallone. “La voglia di tornare in Argentina c’è sempre ovviamente - conclude Pastore -. E’ un sogno che ho qui con me, ma che per ora non posso toccare con mano. Ma penso che si realizzerà. Non è solo il tornare a giocare a Cordoba, ma stare vicino ai miei amici e alla mia famiglia, che sono le cose che mi mancano di più. A un certo punto hai bisogno di passare del tempo con loro”. Quel tempo, però, appare ancora lontano. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 18:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA