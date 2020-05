Lulic:«Lazio, non vedo l'ora di tornare e... vincere»

«Spero di tornare presto in campo». E' l'auspicio del capitano della Lazio, Senad Lulic nel giorno della settima ricorrenza per la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma, gara decisa proprio da un suo gol: «Questo è un giorno speciale - racconta a Lazio Style Radio -. Più passa il tempo e più mi rendo conto quanto abbia contato quel gol. Ricevo tanti messaggi dai tifosi biancocelesti, ne ricevo più il 26 maggio che il giorno del mio compleanno. Fa tanto piacere sentire questo affetto. La festa finale non la dimenticherò mai, l'entusiasmo dei tifosi era incredibile».

Adesso il bosniaco, alle prese con i postumi dell'operazione alla caviglia, non vede l'ora di poter nuovamente scendere in campo: «Ci vorrà ancora un po' di tempo prima del mio rientro mi auguro di tornare presto a fornire il mio contributo alla squadra in questa parte finale di campionato». Così sullo stop del campionato a causa del coronavirus: «Il calcio ci manca, non parlo solo per me o per la nostra squadra. Speriamo che presto possa essere presa la giusta decisione per portare a termine questo campionato. Dopo essere rimasti fermi 60 giorni c'è voglia di giocare, speriamo il prossimo mese di riprendere».

Nel corso del collegamento sono intervenuti a sorpresa Radu e Acerbi che non vede l'ora di poter riabbracciare Lulic: «Ti aspettiamo capitano, tra poco si riprende... si spera. Sarebbe anche ora che torni». Radu invece ha ironizzato sulla recente apertura del suo profilo Instagram: «Mi hanno rovinato». Tra il romeno ed il bosniaco c'è un forte legame: «Conosciamo tutti Radu, per me è un fratello. Ci conosciamo da tanto, abbiamo fatto tante battaglie insieme e speriamo di farne ancora altre». Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 18:23



