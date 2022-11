Partita per la pace all'Olimpico. Immobile: «Qui siamo i guardiani del Papa». E contro la guerra ci sono sette gol

di Enrico Sarzanini

Terza edizione della Partita della Pace allo stadio Olimpico l’evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes voluto da Papa Francesco (emozionante il messaggio tramite un ologramma) per mandare un segnale di speranza nel pieno del conflitto tra Russia e Ucraina.

Presentatori dell’evento il cantante Nek e la conduttrice televisiva Carolina Di Domenico sul campo si sono sfidate stelle del calibro di Mkhitaryan, Abidal, Klose, Buffon, Ferrara e Ronaldinho.

Per la cronaca ha vinto la squadra azzurra (4-3) che ha battuto quella bianca di Maradona Jr, al termine della kermesse omaggio a papà Diego in passato ambasciatori dell’evento. A bordo campo il capitano della Lazio Immobile out per infortunio: «Siamo qui per Papa Francesco per lanciare un messaggio di pace».

Così sulle sue condizioni: «Non è una ricaduta. La Nazionale? Voglio tornare presto, Mancini sa che può contare su di me. Purtroppo vedremo il Mondiale da casa ma è questo momento triste passerà». Esibizione live degli OPUS, che hanno cantato la famosa canzone Live is Life.

Lunedì 14 Novembre 2022

