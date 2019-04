Partita del Cuore 2019: Cristiano Ronaldo darà il calcio d'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 maggio prossimo all’di Torino torna la, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà, che vedrà scendere in campo laTutto il ricavato dell’evento (incasso, sms solidali) sarà destinato alla, impegnate da anni nella lotta contro il cancro e le malattie genetiche rare.La, giunta alla 28/ma edizione, fa tappa adopo i grandi successi del 2013, del 2015 e del 2017. La Rai svolgerà un ruolo importante trasmettendo il match con la contemporanea raccolta delle offerte tramite sms solidali.Molte le sorprese che si attendono nelle due formazioni, i cui capitani sono Paolo Belli . La Nazionale Cantanti sarà allenata da Gianni Morandi , affiancato daIl tre volte Pallone d’oroguiderà i Campioni per la Ricerca e avrà come vice il capitano dell’ultima vittoria juventina in Champions,. Fra i Campioni per la Ricerca hanno già annunciato la loro presenza i piloti della Ferrari,La superstardarà il calcio d’ inizio.«E’ per me motivo di orgoglio - ha detto la Sindaca di Torino, Chiara Appendino - partecipare alla presentazione di questa competizione sportiva ispirata dalla nobile missione di sostenere la ricerca scientifica. Sottolineo ancora una volta l’importanza e i valori della solidarietà in cui crede tutta la comunità torinese».«Sono felice che la Nazionale Cantanti – ha dichiarato Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro– abbia deciso di riportare a Torino la Partita del Cuore, confermando la volontà di organizzare con noi questo evento con cadenza biennale. Continuiamo un percorso insieme per dare, attraverso questo evento unico di sport e solidarietà, un contributo fondamentale all’Istituto di Candiolo, dove ricerca e cura convivono fianco a fianco per combattere nel modo più efficace possibile la difficile battaglia contro il cancro. Anche quest’anno sarà una serata speciale, sono tantissimi i nostri amici che hanno deciso di scendere in campo con noi in questa nuova sfida. La sensibilità e la generosità di chi ci sostiene ci aiuterà, ancora una volta, a raggiungere traguardi importanti. Grazie!».