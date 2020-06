Lazio, Parolo lancia ancora Inzaghi: "Lui è cresciuto e noi abbiamo fatto un grande salto di qualità".

Dall'Atalanta all'Atalanta la Lazio vuole tornare a stupire. Fu proprio contro la squadra di Gasperini che lo scorso ottobre allo stadio Olimpico iniziò quell'incredibile cavalcata: all'intervallo sotto per 3-0 i biancocelesti riacciuffarono un pareggio sul quale nessuno avrebbe più scommesso. Da quel momento la squadra di Inzaghi non si è più fermata fino ad arrivare a -1 dalla Juventus capolista. “Abbiamo affrontato una striscia davvero importante e ne siamo orgogliosi” sottolinea Marcio Parolo, uno dei veterani del gruppo, che vede nel tecnico Inzaghi uno dei punti di forza della squadra: “Il mister si è evoluto, è cresciuto – spiega a Dazn -. Nel momento in cui ha trovato un equilibrio, ha dimostrato di essere un grande allenatore, un grande gestore di uomini. La sua voglia di buttarsi in mezzo alla squadra, l’unione che s’è creata è l’immagine più bella”. L'altro protagonista indiscusso, pronto a scendere in campo per centrare nuovi primati, è Ciro Immobile: “Se per caso il portiere para – sottolinea Parolo - appare come un miracolo, sembra impossibile che possa sbagliare”. Oggi inaspettata giornata di riposo a Formello, poi si tornerà a correre in vista della sfida du Bergamo con una certezza in più: la Juventus è superabile. Dopo il k.o. dei bianconeri nella finale di Coppa Italia l'ambiente è tornato a caricarsi e con lui la tutta la squadra. Sabato 20 giungo alle 18.30 infine la Lazio disputerà un test con la Ternana a Formello Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 20:42



