Il Parma torna in Serie A dopo tre anni: col Bari basta un 1-1. Per Pecchia è la terza promozione con tre squadre diverse Il club ducale festeggia la promozione in A dopo un campionato vissuto quasi interamente ai vertici







di Redazione web Il Parma è tornato in Serie A. Il club ducale è la prima squadra dell'attuale B a conquistare la matematica promozione nella massima serie: dopo 36 giornate, a due del termine, i gialloblù hanno 74 punti con 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte e una differenza reti di +31. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parma Calcio 1913 (@parmacalcio1913) Dopo la sconfitta del Venezia a Catanzaro al Parma è bastato un pareggio sul campo del Bari per festeggiare la promozione, che arriva dopo tre anni: la terza ottenuta da Fabio Pecchia che ci era già riuscito con Verona e Cremonese. Il Bari resta invece terzultimo con 37 punti, gli stessi di Ternana e Ascoli. La promozione in A del Parma «ParmaAgain. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 20:20



