Parma-Roma diretta ore 15: El Shaarawy titolare con Pellegrini a centrocampo. Dzeko e Ibanez dal 1'

Dopo la bella vittoria in Europa League, la Roma riprende il cammino il campionato, continuando ad inseguire l'obiettivo della qualificazione in Champions. Nella trasferta di Parma, Fonseca ritrova Ibanez in difesa. L'ex Atalanta giocherà accanto a Mancini e Kumbulla. Arretramento a centrocampo per Pellegrini che giocherà in coppia con Villar. In attacco torna Dzeko dal 1'. Il bosniaco potrà contare sul supporto di El Shaarawy, il protagonista della serata contro lo Shakhtar e Pedro. Lo squalificato D'aversa invece, schierà un attacco con Pellè, Mihaila e il ventiduenne Man.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Mihaila.

All: D' Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 14:40

