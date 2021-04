Parma-Milan, diretta live 0-1 vantaggio di Rebic

Il Parma per credere ancora nella salvezza, il Milan per conservare il posto in zona Champions. E' questo il leit-motiv della sfida del sabato pomeriggio al Tardini. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 con Gervinho al fianco di Mihaila e Pellé. Nei rossoneri, Pioli dovrà rinunciare a Calabria, mentre Mandzukic, Romagnoli e Leao risultano recuperabili. A guidare l’attacco ci sarà Ibrahimovic. Dirige Maresca di Torre del Greco. Assistenti Paganessi – Fiorito. Iv: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: Preti

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho. All. D'Aversa

