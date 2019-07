Parma, D'Aversa rinnova il contratto sino al 2022

Roberto D'Aversa rinnova per altri 3 anni il contratto che lo lega al Parma. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore dei ducali in conferenza stampa. «Prima ancora di andare in vacanza ci siamo trovati con la società per un accordo sulla base di tre anni, per continuare un percorso che mi auguro possa darci altre soddisfazioni come quelle passate, la firma di oggi è stata una formalità visto l'accordo raggiunto prima delle ferie», spiega il mister. «Le difficoltà le conosciamo tutti, ma al di là dell'aspetto contrattuale quello che mi premeva di più era l'aspetto che riguarda il migliorarsi, visto che rispetto all'anno scorso le difficoltà saranno maggiori -prosegue-. Da questo punto di vista la società mi ha dato ampie garanzie, per raggiungere l'obiettivo che anche quest'anno sarà uno solo: la salvezza». Lunedì 8 Luglio 2019, 14:46







