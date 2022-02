Parma, Buffon rinnova: giocherà fino a 46 anni

Gigi Buffon non pensa proprio a smettere di giocare a calcio. L'ex numero uno della Juve e della Nazionale ha infatti rinnovato con il Parma fino al 2024. Il portiere classe '78 giocherà almeno fino all'età di 46 anni. Ad annunciarlo il presidente Kyle Krause in una conferenza accanto al numero 1. "È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città", ha detto Buffon che ha ribadito "ragiono ancora da calciatore, non penso a quando smetterò".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA