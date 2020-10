Tare: «Lazio, è la stagione delle conferme. E per amore di questo club ho detto no al Milan»

«Questa stagione è quella della conferma della Lazio in Champions League e sarà difficile». Ne è convinto il diesse biancoceleste Igli Tare che si è raccontato ad una televisione albanese tornando anche sull'ultimo mercato molto contestato dai tifosi della Lazio: «Abbiamo fatto il nostro e c'è un rito che si ripete con i nostri tifosi scontenti perché non conoscono la difficoltà nel portare avanti le trattative. Dobbiamo trovare giocatori con le giuste caratteristiche e mentalità, ma anche compatibili dal punto di vista finanziario».

Per un attimo torna a due stagioni fa quando fu a un passo dal trasferirsi al Milan: «La mia infanzia è legata alla squadra olandese di Sacchi. Sono stato un tifoso da giovane, ho giocato la mia prima partita di serie A contro il Milan. L'offerta è arrivata due stagioni fa da Maldini, è stata dura dire di no ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale, sono tanti anni che sto a Roma. È stata una relazione nata all'improvviso, come un amore che ti travolge». Recentemente ha ricevuto il “Leone d'oro” per il suo lavoro, riconoscimento che per la prima volta è stato assegnato a dei personaggi del mondo dello sport: «È un piacere quando viene valorizzato il tuo lavoro, ed è importante dare la giusta continuità. Di conseguenza le aspettative sono sempre più alte. A essere sincero non mi aspettavo il premio, che è un titolo internazionale. Quando mi hanno contattato per la consegna sono rimasto sorpreso, ma ero pieno di gioia. Quando penso al passato mi vengono in mente momenti difficili, sacrifici e alla fine penso che ne sia valsa la pena».

Dal campo buone notizie per Simone Inzaghi: Fares c'è e agisce sulla fascia quindi sarà regolarmente in campo sabato a Marassi contro la Sampdoria. Amichevole a Formello coi baby finita 7-0 con gol di Caicedo, Luis Alberto, Cerbara (doppietta) e Muriqi (tripletta), tra domani e venerdì prove tattiche.

