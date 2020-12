Gomez rompe il silenzio dopo la lite con Gasp: «Quando me ne andrò saprete la verità»

Sembra davvero giunta al capolinea la storia fra il Papu Gomez e l'Atalanta. Dopo le voci di un brusco faccia a faccia con l'allenatore Gian Piero Gasperini, che ieri nel post partita ha in qualche modo confermato la rottura con l'argentino, il numero 10 atalantino rompe il silenzio con una storia Instagram destinata a far discutere. Gomez ha scritto: «Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano». Il messaggio del Papu è piuttosto eloquente, l'addio a gennaio molto più che una semplice eventualità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 11:04

