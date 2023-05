Paolo Sorrentino e Marcello Lippi stasera su Dazn: ospiti di Pierluigi Pardo a SuperTele

Dopo la festa scudetto del Napoli di ieri, in cui si è goduto la partita e i festeggiamenti da bordo campo, Paolo Sorrentino stasera sarà anche in tv su Dazn, ospite di Supertele - Leggero come un pallone, il Monday Show condotto da Pierluigi Pardo e in onda dalle 20, prima e dopo il posticipo Sassuolo-Bologna.

Non ci sarà però soltanto Paolo Sorrentino: due gli ospiti speciali di Pardo. Oltre al regista premio Oscar - che stasera racconterà l'emozionante cavalcata trionfale della squadra di Luciano Spalletti - ci sarà anche Marcello Lippi, ct della Nazionale campione del mondo del 2006. Quest'ultimo, fa sapere Dazn, «si confronterà con Ciro Ferrara, Luca Toni e Gigi Di Biagio sui temi più caldi del momento: l'euroderby, la corsa alla Champions, lo scudetto azzurro e in generale le grandi prestazioni delle italiane in Europa».

