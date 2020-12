Paolo Rossi, Roberto Pruzzo: «Aveva il gol nella testa, era sempre al posto giusto. L'esclusione dal Mondiale mi rodeva ma ho esultato per quella vittoria»

Roberto Pruzzo o Paolo Rossi? Per un anno nella testa di Enzo Bearzot era questo il dubbio amletico in vista di Spagna ’82. La spuntò Pablito, e la scelta scatenò polemiche enormi a Roma dove il Bomber aveva vinto per due anni di fila la classifica dei cannonieri. Oggi Pruzzo, altra persona fuori dal comune per sensibilità e rispetto, ricorda così l’avversario di un tempo.





Quale è il suo ricordo di Paolo Rossi?

«Amici e protagonisti del mio mondo vanno via uno dietro l’altro Sono molto triste per quello che è accaduto e c’è davvero tanta malinconia. C’era un rapporto di stima e di amicizia, come doveva essere. Ma me lo ricordo anche prima, quando lui stava al Vicenza ed io al Genoa: entrambi eravamo giovani ma eravamo forti e volevamo arrivare in cima. Ci siamo arrivati ed è un grande dispiacere vedere questa situazione alla quale non sai neanche come reagire».

La scelta di Bearzot non minò il vostro rapporto?

«Il dualismo con Paolo e l'esclusione dai Mondiali? Mi rodeva un po’. La realtà è che avevo la stampa sbagliata dalla mia parte (ride, ndr). Tra i convocati c'era Altobelli ricordo, quindi al posto di Graziani Bearzot avrebbe potuto usare lui. Ma il ct era convinto delle sue idee, quindi confermò Rossi dopo le due deludenti partite e i fatti gli dettero clamorosamente ragione. Era veramente forte, fisicamente aveva dei limiti ma aveva tutto nel cervello, poteva trovarsi al posto giusto nel momento giusto in qualsiasi situazione. Basta vedere quei tre gol alla finale di Coppa del Mondo».

Ha esultato anche lei quel giorno?

«Ma certo! Italia-Brasile rimane nella storia dell'umanità, era una Nazionale fortissima e lui il terminale preciso e puntale. Una squadra irripetibile, di grande livello che tutti ricordano con piacere così come oggi ricordiamo la bella persona che era Paolo».

