Paolo Rossi, la salma allo stadio Menti di Vicenza per la camera ardente. Sabato i funerali in diretta tv

Per l'addio a Paolo Rossi la camera ardente sarà aperta oggi pomeriggio allo stadio Menti di Vicenza: la salma ha già lasciato l'Ospedale S. Maria Le Scotte di Siena. I funerali saranno sabato mattina in Duomo con ammessi solo gli invitati della famiglia, ma la celebrazione sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 10.30. Lo rende noto il Comune di Vicenza.

«Questa mattina Vicenza si è svegliata con una bruttissima notizia: è mancato Paolo Rossi, nostro cittadino onorario - ha detto ieri il sindaco Francesco Rucco nel dare notizia -, figura di riferimento non solo per i tifosi del Vicenza e gli appassionati di calcio, ma anche per il popolo vicentino. In queste ore stiamo lavorando con la famiglia per l'organizzazione dei funerali che, come Paolo desiderava, si terranno qui a Vicenza sabato mattina in Cattedrale. Noi lo accogliamo, anche in questo tristissimo momento, a braccia aperte. Abbiamo proclamato il lutto cittadino fino a sabato, con le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto per lui, mentre domani pomeriggio sarà allestita la camera ardente allo stadio Menti».

Leggi anche > Paolo Rossi, Falcao su Leggo: «Tu alla Juve e io alla Roma, che spettacolo i nostri anni 80»

Paolo Rossi, il sogno di Bergomi su Leggo: «Quel messaggino di notte sulla nostra chat, ora avrà ritrovato Bearzot e Scirea»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA