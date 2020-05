Casarin compie 80 anni: "Io, il Var, Gigi Riva e i cartellini gialli e rossi. All'Italia nemmeno un'ammonizione, è stata brava in questa pandemia"

Il calcio visto da Paolo Casarin sta per diventare un libro. Ma la vita di uno fischietti italiani più importanti di sempre, arrivata oggi al traguardo degli 80 anni, non è stata solo calcio. Direttore di gara (200 gare di A dal 1971 al 1988, almeno 450 partite totali, comprese le altre competizioni nazionali ed internazionali), designatore, dirigente, opinionista mai banale. Ora anche l'arbitro Casarin, che iniziò nella nativa Mestre per poi passare alla sezione di Milano (ancora adesso vive nel milanese), si trova come tutti noi immerso nella nuova sfida chiamata Covid-19. Dopo averne già affrontate tante, nel lavoro (per Eni e Intesa) e negli stadi.



Compleanno importante in circostanze inaspettate...



La mia vita è stata a lungo agitata. Quando lavoravo all'Eni ho viaggiato almeno 20 anni in tutto il Mondo. Sono stato in 20 Paesi dell'Africa e in Angola sparavano con i kalashnikov contro le nostre residenze. Ero negli uffici di una raffineria in Cecoslovacchia durante l'arrivo nel 1968 dei carri armati del Patto di Varsavia e ho visto negli occhi delle persone del posto il terrore di una guerra, di quelle vere. Mi è capitato di arrivare il sabato sera dal Brasile e di arbitrare la domenica. Addirittura di atterrare la domenica mattina dall'India a causa di ritardi aerei e di essere in campo alle 14,30 per un Roma-Fiorentina. Esperienze che ho vissuto anche come sfide a me stesso. Adesso a causa del virus sto subendo, senza colpa come tutti noi, una situazione diversa ed estremamente preoccupante. Perché non si sa quando è iniziata e quando finirà. E se sarà l'ultima. Poi l'età non diminuisce i pensieri.



Come l'Italia e gli italiani hanno affrontato questo periodo? Meritano un cartellino?



Nessun cartellino, al massimo per qualcuno riserverei una bonaria ramanzina. Giudicare milioni di persone che hanno vissuto questa situazione in spazi e condizioni diversissime tra loro è molto difficile. Ho sentito che la Regina d'Inghilterra non andrà in vacanza: però lei, credo non avrà problemi... Parlando invece della gente, tutti hanno affrontato sacrifici e cambiato le proprie abitudini: chi più, chi meno. Si è comportata nel complesso bene.



Il calcio italiano ripartirà a giugno?



È una decisione prevalentemente economica, molto difficile per chi dovrà prenderla. Belgio e Olanda hanno già detto stop, altri Paesi stanno programmato la ripartenza, ma forse hanno avuto situazioni meno pesanti dell'Italia. È vero, le cose stanno migliorando, anche al Nord e in Lombardia, dove però i numeri sono stati scioccanti. Si pensi che siamo arrivati a considerare dati positivi 200-300 morti al giorno. Ma sono come 2-3 aerei che cascano... Il problema non è tanto ripartire, ma le conseguenze di un'eventuale nuova interruzione.



Le sarebbe piaciuto arbitrare con il VAR?



Sì. Il VAR ormai è una necessità. È quello che si sperava un tempo: avere a disposizione qualcosa per rivedere l'azione prima di dover decidere. È un sostegno per gli arbitri.



Ma tutti oggi hanno accettato il VAR sino in fondo?



Secondo me no. Perché il dna dell'arbitro lo vede essere da solo e al comando. E non sono passati tanti anni affinché questa mentalità sia cambiata del tutto. Forse lo sarà con gli arbitri della prossima generazione.



Lei dovette incassare in passato mesi di sospensioni per aver rilasciato interviste non autorizzate. Si arriverà ad avere l'arbitro che spiega in diretta al pubblico le proprie decisioni? Oppure che lo faccia con la stampa?



La spiegazione durante il match non credo. La conferenza dopo la partita andrebbe preparata, ma perché no? Quando ero designatore permisi a Collina nel 1997, dopo un Inter-Juventus a San Siro, di spiegare ai giornalisti la decisione di concedere prima e di annullare poi per fuorigioco una rete del nerazzurro Ganz. Riuscì a chiarire il perché. Istituzionalizzare un'abitudine del genere? Sono passati quasi 25 anni su queste cose siamo fermi. Nel 1977 ricevetti un'ammonizione scritta solo per aver spiegato agli allenatori una situazione che non avevano capito. Poi sarebbero arrivate anche le squalifiche... L'arbitro però per me potrebbe presentarsi alla stampa a fine gara, a maggior ragione che adesso c'è il VAR e si può rivedere tutto e meglio.



Ci sono degli arbitraggi che ricorda con maggiore soddisfazione, per le situazioni che dovette affrontare?



Potrei dirle Germania-Spagna, nel secondo girone dei Mondiali del 1982 al “Bernabeu” di Madrid. Prima del match ci fu chi mi disse: «Prega, vai in chiesa, fai quello che vuoi, ma ci vuole la partita perfetta, altrimenti si butta all'aria il Mondiale». C'era la Spagna che, secondo molti giudizi generali del tempo, era arrivata lì anche grazie a qualche “aiutino”. Vinse 2-1 la Germania che passò il turno, mentre la Spagna uscì. Ero molto contento, perché non avevo fatto errori che sarebbero diventati storici. Non avevo rovinato il Mondiale. Ricordo con piacere anche l'ultimo grande match internazionale, Inghilterra-Olanda nel girone eliminatorio agli Europei del 1988. L'Olanda (con tripletta di Van Basten, ndr) vinse 3-1 e c'era grande attenzione sulla Nazionale inglese perché erano gli anni della squalifica dei club dopo l'Heysel. Nessun cartellino, comportamento straordinario dei giocatori e grande partita. In generale un arbitro, anche in Terza Categoria, è felice se ha diretto secondo giustizia. Perché anche senza tv ci si rende conto se si ha fatto bene o male.



C'è qualche giocatore che non ha arbitrato e che le sarebbe piaciuto dirigere?



Ho avuto la fortuna di arbitrare tantissimi campioni, non solo Platini e Maradona. Il mio periodo è stato florido di grandi calciatori. Non ho arbitrato Pelé e mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre seguito il calcio con grande passione e dal campo avrei potuto vedere molte cose di lui. Magari non si riescono a vedere i rigori, ma le gesta dei grandissimi fuoriclasse, quelle sì... Avrei voluto arbitrare di più Gigi Riva.

Giocatori di adesso? Sarebbe stato forse più interessante arbitrare Messi rispetto a Cristiano Ronaldo, che ha un gioco più schematico. Messi si infila in area, è piccolo, scattante. Mi avrebbe dato tanto. Ma, lo ripeto, mi ritengo fortunato per quello che ho vissuto in campo.



