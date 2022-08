Nerazzurro nel cuore, ma da ieri in forze alla Triestina Calcio. A due mesi dal suo diciottesimo compleanno Davide Bonolis è stato ingaggiato dalla squadra di Serie C come titolare per i prossimi tre anni. A rendere noto il recente ingresso nel team è stato lo stesso club, che ha pubblicato una foto del ragazzo allo stadio Nereo Rocco con la divisa biancorossa.

Noemi Bocchi, parla l'ex gieffino Tommaso Eletti: «Avevo perso la testa per lei, non è il tipo di donna che credete»

Paolo Bonolis, il figlio Davide debutta in Serie C con la Triestina Calcio

Nato a Roma nel 2004, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è sempre stato un grande appassionato di calcio. La sua carriera sportiva è iniziata da bambino, prima con le giovanili della Roma e poi con un'esperienza nella Sampdoria.

Dopo anni di sacrifici, finalmente il primo contratto da professionista con il debutto in Serie C alla Triestina Calcio, la sua casa per le prossime tre stagioni. Rimandato dunque il «sogno televisivo» di entrare nella casa del Grande Fratello. «È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria» aveva raccontato di recente la madre ala settimanale Oggi. Alla luce del nuovo ingaggio, la Casa del Gf dovrà attendere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA