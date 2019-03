Roma, spunta lo striscione «Pallotta go home» durante una partita di Nba

Non c’è pace per il presidente della Roma a Jim Pallotta che, oltre a essere in apprensione per l’andamento della squadra in lotta per il quarto posto, deve fare i conti anche con i contestatori arrivati oltreoceano. Durante la partita tra Boston Celtics e Charlotte Hornets sugli spalti dello Spectrum Center di Charlotte è spuntato lo striscione “Pallotta go home” ideato da un giovane spettatore che ha pubblicato una foto sui social immediatamente diventata virale. Non è il primo a scagliarsi contro il presidente della Roma dopo i risultati negativi inanellati dalla squadra, Pallotta, infatti, è stato preso di mira anche dagli ultras della Curva Sud con cori e striscioni. In una recente intervista, il presidente ha affrontato l'argomento delel contestazioni: «Sarò onesto: una volta mi facevano male. Non voglio dire bugie, all’inizio non lo accettavo. Ma ora non me ne frega niente, perché so che il lavoro su cui ci impegniamo da tanto è solo per il bene del club. Quando perdiamo sbagliamo tutti, ma questo accade da molto prima di me: anche gli altri presidenti della Roma sono stati criticati. Quando me ne andrò qualcun altro verrà criticato allo stesso modo, ma per ora preferirei che la gente criticasse me e sostenesse i giocatori». Ultimo aggiornamento: 12:30





© RIPRODUZIONE RISERVATA