Pallone d'Oro 2019, la classifica live: per il podio favoriti Messi, van Dijk e Salah. Koulibaly 24º, De Ligt 15º

Lunedì 2 Dicembre 2019, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il gran galà parigino entra nel vivo. Anche quest'anno non mancheranno le polemiche, anche per via di quanto pronosticato negli ultimi giorni da giornalisti ed esperti., infatti, potrebbe finire fuori dal podio: tra i favoriti ci sono infattie due protagonisti del Liverpool vincitore della Champions League, come. Inoltre, da quasi 24 ore circola in rete una presunta lista delle votazioni finali: a Parigi, quindi, sapremo se le indiscrezioni saranno confermate o smentite.Questa la classifica ufficiale del, aggiornata in tempo reale:11 - Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona)12 - Raheem Sterling (Manchester City)13 - Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)14 - Kevin De Bruyne (Manchester City)15 - Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)16 - Sergio Aguero (Manchester City)17 - Roberto Firmino (Liverpool)18 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Barcellona)19 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)20 - Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)22 - Son Heung-Min (Tottenham)23 - Hugo Lloris (Tottenham)24 - Kalidou Koulibaly (Napoli), Marc-Andre Ter Stegen (Barcellona)26 - Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool)28 - Joao Felix (Benfica/Atletico Madrid), Marquinhos (PSG), Donny van de Beek (Ajax)