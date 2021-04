Pagelle Inter. Lautaro in versione Toro scatenato, Lukaku: stavolta serata-no

Spezia-Inter 1-1: pagelle nerazzurre

HANDANOVIC 5

In modalità ‘passaggio a livello’, lentissimo a scendere, sull’1-0 di Farias. Dopo l’autogol di Napoli, un altro errore colposo. Poi nessuna possibilità di riscatto.

SKRINIAR 6,5

Qualche difficoltà iniziale nei duelli col gigante Piccoli. Una volta prese le misure, nessun rischio dietro. E davanti un quasi gol nel finale.

DE VRIJ 6

Stesse ambasce di Skriniar con Piccoli. Poi la solita efficacia di interventi e giocate.

BASTONI 6

L’impegno in marcatura è minimo e ben espletato. Spesso in avanti ad accompagnare l’azione.

HAKIMI 6,5

Un peccatuccio veniale nella chiusura su Farias, in occasione del vantaggio ligure. Si rifà attaccando gli spazi, con cross e proiezioni a getto a continuo. Suo l’assist dell’1-1 a Perisic.

BARELLA 6

Anche lui troppo morbido nella marcatura di Farias sull’1-0 spezzino. La pressione di Maggiore lo ingolfa, almeno inizialmente. Cresce col passare dei minuti.

BROZOVIC 5,5

Come a Napoli: più ombre che luci. In regia si accende ad intermittenza, in interdizione spesso in ritardo e con poco nerbo.

ERIKSEN 5,5

Come i compagni di reparto: sotto pressione e in difficoltà nel palleggio (29’ st Sanchez ng).

PERISIC 6,5

Inizialmente troppo timido e Conte non gliele manda a dire. Poi alza il baricentro e il livello di pericolosità, trovando il gol del pari (il 3° in A, il 4° in stagione) in doppio tap-in (29’ st Young ng).

LAUTARO 7

Il solito moto perpetuo e la solita garra da Toro indomabile. Non segna, gli annullano un gol, ma colpisce due pali, lottando dall’inizio alla fine.

LUKAKU 5

La porta non la vede quasi mai e quando Ismaijli lo smarca davanti a Provedel, si fa murare due volte, divorandosi il colpo del ko.

CONTE 6

Secondo pareggio di fila, ma a soli 8 punti (o 9, con l’Atalanta vincente nel posticipo di Roma di stasera) dallo scudetto con 6 gare da giocare. Alle battute finali e in controllo.

