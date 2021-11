Le pagelle di Sheriff-Inter: Brozovic Man of the match, bene Skriniar e Vidal

HANDANOVIC 6 Una prima frazione ad osservare i compagni da lontano. La prima parata dopo un'ora, su Castaneda. Trafitto da Traore nel finale.

SKRINIAR 7 Impegno da minimo sindacale con Castaneda. E baricentro altissimo, da terzino aggiunto ad accompagnare l'azione in fascia. Segna il gol dello 0-2 in tap in. Sicurezza.

DE VRIJ 6,5 In avvio un paio di uscite palla al piede censurabili. Poi nessun problema in marcatura, un filtrante da bollino rosso per Lautaro e l'incornata che innesca Skriniar per il raddoppio. (40' st Ranocchia ng)

BASTONI 6,5 Subito una diagonale ben eseguita, a murare Kolovos di testa. Ermetico anche con Castaneda, pronto ad attaccare gli spazi.

DARMIAN 5,5 Tanti spunti, poco costrutto. In avanti, sbatte spesso contro Cristiano, sprecando una buona occasione, e in difesa rimedia un giallo, con sostituzione a seguire. (1' st Dumfries 6: corsa e fisicità)

BARELLA 6,5 Moto perpetuo, a recuperare palloni e scatenare le ripartenze. Bene anche in assistenza a Lautaro e Darmian.

BROZOVIC 7,5 Man of the match. Splendido il gol del vantaggio, con finta, controfinta e destro all'angolino basso. Illuminata la regia, sempre col giusto timing nel giro-palla.

VIDAL 7 Personalità e garra da Champions. Preferito a Calhanoglu, sfodera una prestazione monstre in pressione e al recupero palla. A referto anche l'assist per lo 0-1 di Brozovic.

DIMARCO 6 In movimento, qualche difficoltà negli 1 contro 1 e pochi cross a bersaglio. Da fermo, due angoli teleguidati per Dzeko e Lautaro. (19' st Perisic 6: frizzante)

DZEKO 6,5 Regista avanzato. Smista che è un piacere, combina con Lautaro, costringe al miracolo Athanasiadis. On fire, anche al netto di un'occasionissima fallita di testa da due passi. (36' st Correa ng)

LAUTARO 6 Un palo da fuori e una sintonia totale con Dzeko. Fallisce un rigore in movimento in avvio, ciccando da due passi. A secco dal 3 novembre 2020 in Europa. (36' st Sanchez 6,5: gol lampo, a pochi secondi dal suo ingresso, per lo 0-3)

INZAGHI 7 Come i punti in classifica, da secondo posto nel girone a 2 lunghezze dal Real capolista. Sheriff scavalcato con il secondo 3-1 in 14 giorni, qualificazione a vista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 23:00

