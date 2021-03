Le pagelle di Roma-Shakhtar 3-0: Pellegrini sempre più maturo (7), ElSha da applausi (7,5) e Pau Lopez (7) para tutto

La Roma gioca la miglior partita della stagione contro lo Shakhtar e ipoteca i quarti di finale di Europa League. El Shaarawy da applausi, è tornato al massimo.

PAU LOPEZ 7 - Mezz’ora di sbadigli poi lo scatto felino su Moraes che gli si presenta alla porta senza preavviso

MANCINI 7 - Conferme di crescita costante. Taglia in diagonale e impone il gioco del silenzio a tutto l’attacco brasiliano dello Shakhtar

CRISTANTE 6,5 - Imposta e prova a scavalcare il muro ucraino. Ormai non è più una sorpresa in questo ruolo

KUMBULLA 6 - Applica la lettura preventiva in modo ossessivo. A volte gli riesce, a volte no

KARSDORP 6,5 - Si agita e si sbraccia. Davanti combina poco ma in fase difensiva è lucidissimo

VILLAR 6,5 - Sfiora il primo gol con un colpo d’anca, poi alterna luci e poche ombre

DIAWARA 7 - Ha gli occhi di Patrick addosso pure quando entra negli spogliatoi. Gioca meno palloni rispetto al solito ma non ne sbaglia mezzo (78’ Ibanez ng)

SPINAZZOLA 6 - Tentativi di fuga sventati da un Dodo attento e qualche ansia di troppo quando Tete spinge sull’acceleratore (78’ Bruno Peres ng)

PELLEGRINI 7,5 - Dopo le melodie romantiche in campionato arriva l’assolo trap in Europa con un gol pesante e significativo in un momento per lui anomalo tra critiche ed eccessive aspettative. Pregevole pure in fase di assist. (78’ Perez ng)

PEDRO 6,5 - Il filtrante per Pellegrini fa risuonare i tormentoni estivi all’Olimpico. Una reazione finalmente dopo settimane di apatia (61’ El Shaarawy 7,5: rieccolo il Faraone con un gol di memoria da Champions. Cresta in su)

MKHITARYAN 6,5 - Spinge lo start dell’azione del vantaggio e tenta un pallonetto dai 40 metri. Il polpaccio, però, fa i capricci (35’pt Mayoral 5,5: annacqua l’effetto spumante con errori madornali ma ci mette l’assist per ElSha)

FONSECA 7,5 - Il capolavoro del portoghese contro i suoi ex amici. La Roma prende il campo, soffre un po’ ma nei momenti decisivi si mostra matura. Il cambio di El Shaarawy è più che azzeccato

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 23:47

