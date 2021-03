Le pagelle di Real Madrid-Atalanta: Sportiello, che errore. Vinicius scatenato

Le pagelle di Real Madrid-Atalanta. Non riesce nell'impresa l'Atalanta a Madrid. Il Real vince 3-1 e passa ai quarti di finale di Champions League. Un errore di Sportiello lancia Benzema per il vantaggio al 34', poi nella ripresa chiudono i conti Ramos (60') su rigore e Asensio (85'). In mezzo una perla di Muriel su punizione (83').

LE PAGELLE DI REAL MADRID-ATALANTA

COURTOIS 6.5

Praticamente inoperoso per quasi un tempo, è decisivo in due occasioni nella ripresa su Zapata. E' tornato a grandi livelli.

VARANE 6

Controlla la situazione con grande attenzione, facendosi sentire spesso anche col fisico sugli attaccanti avversari.

SERGIO RAMOS 7

Il suo ritorno è stato fondamentale per il Real. Dà una sicurezza al reparto che troppo spesso in stagione ha vacillato, soprattutto in Champions. Poi l'ennesimo gol, anche se su rigore (Dal 18' st Militao 6: si limita a contenere le scorribande bergamasche, ma senza troppi problemi).

NACHO 6.5

Si destreggia bene nella linea a tre disegnata da Zidane e col passare dei minuti addirittura si prende anche il lusso di fare spesso l'uomo in più in fase di ripartenza dei blancos. A tutto campo.

VAZQUEZ 6.5

Parte timido, ma come un diesel poi carbura e sfodera un'ottima prestazione sulla sua fascia di competenza. Molto sicuro di se stesso.

VALVERDE 6

Fatica a trovare le misure, poi però trova sicurezza col passare dei minuti e non sfigura (Dal 37' st Asensio 6: giusto in tempo per segnare il tris che chiude il match).

KROOS 6.5

Quando detta i ritmi non è dei più veloci, però sa come pochi far ragionare la sua squadra, cercando anche gli spazi necessari in avanti per rendersi pericoloso.

MODRIC 6.5

Si fa sorprendere solo nella parte iniziale del primo tempo, quando subisce il pressing del centrocampo dell'Atalanta. Poi sale in cattedra e comincia a regolare il traffico di palloni per i suoi compagni. Bravo anche in fase di interdizione, è sui suoi piedi che arriva l'assist per il vantaggio.

MENDY 6.5

Subito si preoccupa molto di chiudere gli spazi a Gosens e compagni, poi però si preoccupa soprattutto di far male agli avversari, con dei filtranti davveri velenosi. Concreto.

BENZEMA 7

Come per Ramos, il suo rientro è stato fondamentale per la squadra di Zidane. Bravo spalle alla porta a tenere palla e a far salire la squadra, oltre a creare varchi pergli inserimenti dei compagni. E poi il gol, una sentenza, oltre a un palo.

VINICIUS 7.5

E' lui il più pericoloso del Real, quando ha palla mette in serie difficoltà tutta la retroguardia dell'Atalanta con scatti brucianti e serpentine ubriacanti. Sfiora l'eurogol, che sarebbe stato da antologia (Dal 24' st Rodrygo 6: qualche inserimento pericoloso, il giovane è di talento e si vede).

ZIDANE 6.5

Il Real nelle due sfide merita ampiamente di passare il turno. Ha saputo soffrire all'andata, quando la squadra era ancora in difficoltà, ma ora che la forma fisica è straripante ha rimesso le cose in chiaro, facendo vedere quanta distanza c'è ancora per l'Atalanta dall'élite del calcio.

ATALANTA

SPORTIELLO 4

Un disimpegno errato, un errore imperdonabile che porta al vantaggio firmato Benzema. Sicuramente sognava una serata diversa a Madrid. Sembra subire soprattuto dal punto di vista della personalità.

TOLOI 5

Serata no per il capitano, che deve sudare molto per contenere Benzema e Vinicius. Poi l'errore che lo porta al fall odecisivo del rigore del 2-0 (Dal 16' st Palomino 5.5: insicuro, non fa troppo meglio del compagno).

ROMERO 5.5

Tra i migliori lì dietro ma comunque in difficoltà quando il Real riparte. La qualità c'è ma deve ancora crescere per imporsi a certi livelli.

DJIMSITI 5.5

In fase di contenimento è spesso in sofferenza, spinge però anche in avanti per aiutare i compagni, ma non con troppa precisione.

MAEHLE 5

Particolarmente impreciso stasera, dalla sua parte ha clienti scomodi e paga l'inesperienza a certi livelli.

DE ROON 5

L'inizio è incoraggiante, poi cala vistosamente. La sua cattiveria nel recuperare i palloni stavolta non c'è e si vede.

PESSINA 5.5

Non era facile giocare al cospetto del Real, ci ha messo l'impegno ma ha faticato come tutta la squadra, anche se è uno di quelli che si è fatto trovare più spesso pronto per inventare qualcosa (Dal 38' st Caldara sv).

GOSENS 5.5

Molto propositivo sin dall'inizio, prova spesso a sfondare dal lato destro del Real e anche con una certa costanza. Poi però si spegne a inizio ripresa. Non ci voleva l'infortunio (Dal 12' st Ilicic 6: non è ancora la meglio ma ci mette del suo per creare qualche occasione pericolosa).

PASALIC 6

E' in forma ma non brilla particolarmente. Anche al cospetto dei blancos fa vedere pezzi di bravura rari, la personalità c'è ma è mancato poi in velocità di manovra nei momenti chiave. (dal 1’ st Zapata 6.5: l'unico davvero positivo. Con lui l'Atalanta è ben più pericolosa lì davanti. Due occasioni, forse poteva fare di più)

MALINOVSKYI 5.5

Disastroso nella prima parte, poi comincia a prendere più confidenza e nella ripresa fa vedere qualcosa d'interessante. Ma da uno come lui ci si aspetta di meglio.

MURIEL 6

Doveva essere l'arma in più dei bergamaschi e invece stecca nella serata più importante, almeno per u ntempo. Meglio quando entra Zapata. Il gol è una perla. In generale però deve lottare spalle alla porta e questo non esalta le sue caratteristiche (Dal 38'st Miranchuk sv).

GASPERINI 5.5

Questo è il livello dell'Atalanta ora tra le big d'Europa. E' stato battuto al ritorno col le sue stesse qualità, quella dell'intensità e della forza fisica. Peccato, ma è tutta esperienza per il futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:15

