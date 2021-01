Pagelle di Parma-Lazio 0-2: Lazzari, che spinta (7); magic Caicedo non si ferma più (7,5)

Ecco le pagelle di Parma-Lazio, con Caicedo in grande evidenza e Lazzari che cresce di partita in partita. Applausi anche per i miracoli di Reina.

REINA 7 Miracoloso e decisivo, con la gara ancora ferma sullo 0-0, sul colpo di testa di Cornelius con un colpo di reni toglie la palla dall'angolino.



LUIZ FELIPE 6,5 La pallonata di Cornelius in avvio lo stordisce ma per fortuna di Inzaghi impiega poco a tornare lucido.



ACERBI 6,5 Gioca con la solita autorevolezza ma un piccolo fastidio all'inguine lo costringe a centellinare interventi ed energie.



RADU 6,5 Non rischia praticamente nulla, gioca una partita pulita e ordinata senza concedere niente agli avversari.



LAZZARI 7 Batte la corsia di destra con una certa insistenza, ad inizio ripresa è lui a dare il la all'azione del vantaggio di Luis Alberto. (38' st Patric, ng).



MILINKOVIC 7,5 Solita gara di grande sostanza. Regala a Caicedo la palla del raddoppio, entra anche nell'azione del gol di Luis Alberto che sblocca la partita.



LEIVA 6,5 Cento presenze in Serie A per il 'tuttofare' biancoceleste, il perno di un centrocampo che non può prescindere dalle sue giocate. (25' st Cataldi 6: ossigeno a centrocampo)



LUIS ALBERTO 7 Soliti numeri e giocate del 'mago' che questa volta suggella la sua prestazione con la rete che sblocca una gara complicata. (19' st Akpa Akpro 6: corsa e sostanza).



MARUSIC 6,5 Spinge, lotta, corre e prova in tutte le maniere a sgretolare il muro innalzato da D'avresa a protezione della porta. (38' st Anderson, ng)



CAICEDO 7,5 Momento favorevole terza di fila da titolare, vicino alla mezz'ora al vantaggio trova la rete del raddoppio nel finale. (25' st Pereira 6: volitivo e determinato).



IMMOBILE 6,5 Instancabile. Dovrebbe riposare invece parte dall'inizio e gioca una gara di grande sostanza ma soprattutto di grande sacrificio.



INZAGHI 7 Una Lazio cinica e spietata che trova la seconda vittoria di fila come non accadeva dalla fine di ottobre. Il derby con la Roma può essere la svolta della stagione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 18:26

