Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1: disastro Manolas, Politano e Osimhen sugli scudi. Malissimo Szczesny e Kean

Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1. Grande partita del Napoli che nel secondo tempo annichilisce i bianconeri rimontando dopo aver finito il primo tempo sotto di un gol. Grande prova di squadra dei partenopei con Osimhen e Politano sugli scudi. Bene il nuovo acquisto Anguissà. Decisivi gli errori di Szczesny e Kean.

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6.5 - Impegnato pochissimo, sul gol di Morata non può nulla. Parata fondamentale nel primo tempo su Kulusevsky

Di Lorenzo 6 - Una sua sbavatura può costare cara al Napoli. Per il resto sulla fascia fa il suo.

Manolas 4 - Il suo errore poteva essere decisivo. Una leggerezza inaccettabile per un giocatore del suo livello. Fino a quel momento si era visto solo il Napoli in campo. Il suo errore manda in vantaggio la Juve e cambia la partita nel primo tempo. GLi errori bianconeri sui gol del Napoli fanno dimenticare il suo. Imperdonabile.

Koulibaly 7.5 - Gioca per due. Ma non basta a tenere lontano il pericolo dalla sua porta. Partecipa sempre in maniera proficua anche alla fase di impostazione. Suo il gol decisivo. Capitano coragioso.

Mario Rui 5 - Il peggiore del Napoli, anche se il suo rendimento è condizionato da un problema alla caviglia. Esce proprio nel finale. (dal 89' Malcuit Sv)

Anguissa 6,5 - Buon esordio in una partita complicata. Il suo dovere lo fa, sembra giochi con Spalletti e il suo Napoli da sempre. Apprezzabile.

Fabian 6.5 - Cresce nel secondo tempo. Nel primo, dopo i dieci minuti iniziali, aveva sbandato come un po' tutta la squadra. Nel secondo tempo mena la danza e dirige l'orchestra partenopea.

Politano 7 - Bravissimo sul gol: prontissimo a bruciare tutti dopo la respinta maldestra di Szczesny dopo il tiro di Insigne. Dal 72' Lozano Sv

Elmas 5 - Vince il ballottaggio con Ounas. Ma non incide mai. E infatti rimane negli spogliatoi dopo il primo tempo. Deludente. (dal 46' Ounas: 6,5 - con il suo ingresso tutto il Napoli gioca meglio. Molto meglio).

Insigne 6.5 Rischia di far raddoppiare la Juventus con un passaggio indietro di testa, ma Ospina (lo) salva respingendo il pallone di Kulusevski. Suo il tiro a giro che propizia il gol del pareggio. Con l'ingresso di Ounas gioca a tutto campo e si esalta dopo un primo tempo anonimo. Imprescindibile. (Dal 73' Zielinski 6 - Chiamato da Spalletti a sostiruire Insigne, entra e fa il suo)

Osimhen 7.5 - Una forza della natura. Fisicamente inarrestabile. Mette alla corda Chiellini e Bonucci, Allegri è costretto a correre ai ripari passando alla difesa a tre. GLi manca solo il gol. Generoso. (dal 89' - Petagna Sv)

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 4.5 - Il gol del pareggio di Politano nasce da un suo evidente errore sul tiro a giro di Insigne. Continua il momento "no". Rischia di diventare un problema serio per Allegri. Incolpevole sul secondo gol. Imperfetto.

De Sciglio 5 - Chiude bene su Isigne e non solo nel primo tempo. Con Allegri ritrova il posto da titolare, in attesa che si sciolga il nodo su Danilo centrocampista. Nel secondo tempo viene travolto e sparisce dal campo.

Bonucci 5 - Soffre maledettamente la fisicità di Oshimen. Forse il suo rendimento è condizionato anche da un dolore al ginocchio, ma alla fine viene travolto anche lui dall'onda del Napoli del secondo tempo.

Chiellini 5.5 - Gioca da veterano, ma per la Juve è una partita di tutta sofferenza. Insieme a Bonucci prova a portare la barca in porto: ma i suo compagni (leggi Szczesny e Kean)

Pellegrini 5 - In una Juve rimaneggiata dalle assenze trova posto e risponde presente alla convocazione di Mister Allegri. Bene nel primo tempo. Nel secondo viene sommerso dal forcing dei partenopei, ma come un po' tutta la Juventus. Allegri lo toglie puntando sulla difesa a tre. (al 57' De Ligt 5 Impalpabile)

McKennie 5.5 - Nel secondo tempo di sofferenza della Juve è colui che va più vicino al gol con un bel tiro che finisce fuori di poco. Bene nel primo tempo. Ma sembra ancora alla ricerca di un ruolo in questa Juve. (dal 73' Ramsey

Locatelli 6+ - A tratti sembra proprio il regista di cui ha bisogno la Juventus. Lanci lunghi, cambi di gioco, e non disdegna di dare qualche randellata quando è necessaria. Una di queste gli costa un giallo. Nel secondo tempo non regge l'urto del Napoli.

Rabiot 5.5 - Bene nel primo tempo, bello il suo duello tutto fisico con Anguissà.

Kulusevski 7 - Senza compiti difensivi si esprime al meglio. Per la difesa del Napioli una spina nel fianco. Sfiora il raddoppio sull'involontario "assist" di Insigne. Nel secondo tempo è l'unico che prova qualche sortita offensiva. Mai accompagnato dai compagni in maniera importante.

Morata 7 - Ha il merito di segnare il gol e non è poco. Ma soprattutto va a fare pressing su Manolas quando nessuno (tantomeno il difensore greco) credeva servisse a qualcosa. Invece lui si fionda sull'avversario e supera il portiere del Napoli con un bel tocco. (dal 82' Kean Entra e cerca di segnare nella propria porta. Non gli riesce, ma l'opera la completa Koulibaly.)

Bernardeschi 5 - Una partita di grande sacrificio, nel secondo tempo costretto a giocare su tutta la fascia dopo l'ingresso di De Ligt e con la conseguente difesa a tre. Impercettibile.

