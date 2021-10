Napoli-Bologna 3-0, le pagelle: qualità Ruiz, Insigne torna decisivo. Motorino Mario Rui

Napoli-Bologna 3-0, le pagelle. La decima giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Napoli contro il Bologna per 3-0. Al Diego Armando Maradona padroni di casa che passano in vantaggio nel primo tempo con Ruiz, a cui segue il rigore di Insigne. Il capitano poi sempre dal dischetto chiude i conti nella ripresa. E il Napoli si riporta in testa, a braccetto con il Milan.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Ospina 6: praticamente inoperoso per tutto il primo tempo. Idem la ripresa. Praticamente uno spettatore aggiunto.



Di Lorenzo 6: una giornata di lavoro normale per l'esterno, che rimane più bloccato del solito, visto che i partenopei prediligono la fascia opposta. Si vede di più nel secondo tempo, dove aumenta il raggio d'azione.



Rrahmani 6.5: dalle sue parti passano Orsolini e spesso Barrow, con cui lotta e non molla di un centimetro nel primo quarto d'ora, quello più equilibrato. Poi è normale amministrazione.



Koulibaly 6.5: comanda come di consueto in maniera impeccabile, ma in realtà non ha un grosso lavoro, visto che Barrow e compagni non si vedono se non di rado dalle parti della porta dei padroni di casa. Quando serve però si fa sentire.



Mario Rui 7: un peperino sulla fascia sinistra, cerca sempre l'intuizione giusta e sfiora anche il gol. Molla la presa solo dopo il 3-0, ma non troppo. Sempre più anima generosa di questo Napoli. (Dal 41' st Ghoulam sv)



Anguissa 6.5: la tranquillità con cui dirige l'orchestra è diventata normalità. Non va mai in affanno. L'unica pecca è che tira poco, anche quando ha l'opportunità buona davanti a sè. In una occasione centra la traversa. Vuol dire che i numeri ce li ha. (Dal 30' st Demme 6: normale amministrazione quando ormai tutto è già deciso)



Ruiz 7: sempre più in palla lo spagnolo, che centra il vantaggio con un bel tiro da fuori e si rende protagonista di un'altra prova di qualità.



Elmas 6.5: ci mette sempre grande impegno per mettere in difficoltà la mediana bolognese. Aumenta i giri nel secondo tempo. Ormai è una certezza. (Dal 30' st Mertens 6: fa movimento ma in generale gestisce la situazione)



Lozano 6.5: corre e lotta sulla destra ed è sempre un pericolo, tanto che da quella parte il Bologna è praticamente bloccato. Cala leggermente in intensità nella ripresa e giustamente viene sostituito. (Dal 20' st

Politano 6: prova qualche accelerazione, nulla di più, ma non c'è bisogno di forzare)



Osimhen 7: fatica un po' a trovare spazi ma sgomita parecchio e lo fa bene. Talmente bene che in una di queste lotte ottiene anche il rigore che poi realizza Insigne. Nella ripresa, quando il Bologna si rinchiude, lui prova ad aprire spazi ai compagni con deliziosi giochi di prima e si procura anche il secondo penalty. Gli manca solo il gol, che sfiora in un paio di occasioni.



Insigne 7.5: parte senza sussulti, ma cresce col passare dei minuti. Dal suo piede l'episodio del rigore, che poi realizza, togliendosi anche un po' di pressione di dosso. E ne realizza anche un secondo. Insomma, meglio di così cosa si vuole? (Dal 20 'st Zielinski 6: si limita al compitino, visto che ormail a partita è in ghiaccio)

all. Spalletti 7: praticamente il massimo risultato con il minimo sforzo. Fa impressione per come questo Napoli renda tutto così semplice. Il Bologna lotta e si chiude, ma alla fine deve arrendersi alla maggiore qualità dei padroni di casa. Che fanno veramente paura. E non perché si avvicina Halloween.



LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Skorupski 6

M'baye 5 (dal 17' st Skov Olsen 5.5)

Medel 5

Theate 6

De Silvestri 5.5

Svanberg 5.5

Dominguez 5.5 (Dal 30' st Binks 5.5)

Hickey 6 (Dal 36 'st Dijks sv)

Orsolini 5

Vignato 5.5 (Dal 30' st Sansone 5.5)

Barrow 6 (Dal 36' st van Hooijdonk sv)

all.Mihajlovic 5.5



