Monza-Milan 0-1, le pagelle dei rossoneri: Thiaw è una sicurezza, Krunic si sacrifca, Leao si accende a tratti

di Luca Uccello

Il Milan ha vinto per 1-0 a Monza in una sfida della 23esima giornata di serie A. Il gol è stato segnato da Messias alla mezz'ora del primo tempo.

Le pagelle del Milan

TATARUSANU 7

Decisivo all’inizio su Ciurria, fortunatissimo nel finale ancora su Ciurria. La palla finisce sul palo per due volte.

KALULU 6

Qualche fatica di troppo contro il Monza.

THIAW 6,5

Si conferma una sicurezza. Il Milan ha scoperto per davvero un’acquisto di giugno. Meglio tardi che mai.

TOMORI 6

Un sabato pomeriggio di grande lavoro. Ma lui non si tira mai indietro e lotta fino alla fine

MESSIAS 6,5

Se il Milan vince è perché lui la butta dentro. E gli altri no. (64’ Saelemaekers 6: prova a mettere ordine. Non sempre ci riesce)

KRUNIC 6

Chiede il cambio. Alza bandiera bianca dopo una partita di grande sacrificio. E all’improvviso si rivede Baka. La prima in assoluta in questa stagione da intruso più che da giocatore del Milan. (82’ Bakayoko ng: in campo dopo 279 giorni)

TONALI 6

Gioca per due. Corre per quattro. Certo non può sempre essere pronto.

THEO HERNANDEZ 6

Certi errori davanti alla porta sono imperdonabili. Ma quando Theo parte è imprendibile. E a Pioli piace così

BRAHIM DIAZ 6

Prova a giocare da vero numero dieci. Non sempre ci riesce perché i Palladino boys lo fanno correre tanto anche dietro. Ma lui lo fa con voglia e dedizione (64’ De Ketelaere 5: Un altro clamoroso errore davanti alla porta. Solo sfortuna? Ora bisogna decidere se puntarci per davvero o lasciarlo andare)

RAFAEL LEAO 6

Si accende a tratti, a intermittenza come le luci di Natale. Quando brillano però sono dolori. Prende anche un mezzo palo. Esce con il suo solito “scazzo"… (79’ Rebic ng )

ORIGI 5

Stefano Pioli prova a lanciarlo. Lui si rimanda in panchina “senza passare dal Via” (64’ Giroud 6: entra per difendere. Insomma non benissimo…)

PIOLI 6

Contano solo i tre punti, quello che dice la classifica e nient’altro. Perché se dovessimo analizzare la prestazione ci sarebbe da aprire un lungo dibattito. E farsi magari ancora qualche domanda. Ma come detto il Milan vince (terzo 1-0 di fila), non subisce gol e manda un segnale a chi vuole il suo posto in Champions League

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA