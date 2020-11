Highlander Ibra: assist e gol in rovesciata, capovolta l'Udinese. Il Milan si conferma solo al comando

DONNARUNMMA 6

Prende la sua seconda pera stagionale. Ma solo su rigore. Consolazione

CALABRIA 6

Pensa a difendere, a non regalare niente a Deulofeu. Quello lo fa bene, poi però serve anche attaccare. E allora dentro un altro (26’ st Dalot 6: gioca decisamente meglio a sinistra).

KJAER 6,5

Guida ancora una volta la difesa rossonera. Se c’è un errore non è suo…

ROMAGNOLI 5

Rigore inutile su Pussetto che rovina prestazione e giudizio.

THEO HERNANDEZ 6

Il contrario di Calabria. Lui pensa solo ad attaccare, poco a difendere. Pussetto gli scappa un paio di volte…

KESSIE 7

Rete numero 18 da quando indossa la maglia del Milan. Media da (quasi) bomber.

BENNACER 5

La partita di Udine dimostra quando vale lo Sparta Praga: poco e niente (12’ st Tonali 6,5: prova a velocizzare l’azione. Questa volta per fortuna del Milan ci riesce).

SAELEMAEKERS 5

Non fa una grande partita. Non è la prima che sbaglia. Stanchezza? Giusto il cambio (12’ st Brahim Diaz 6: Entra e vuole spaccare tutto. Non ci riesce sempre ma almeno è vivo).

CALHANOGLU 5

Una gara giocata con poca luce, senza nessuna grande giocata, nemmeno una piccola. Cade nella rete di Gotti come un pesciolino rosso(nero) (44’ st Krunic ng).

RAFAEL LEAO 4,5

Ecco i soliti sospetti sulla reale consistenza di questo giocatore. E’ un promesso campione o la fotocopia di Niang? Chi risponde? (26’ st Rebic 6: per fortuna è tornato il legittimo proprietario di quella zolla di campo. Dal suo piede il pallone vincente per Zlatan).

IBRAHIMOVIC 8

Vuole rimanere un altro anno. Come dirgli di no. Dal post lockdown ha segnato 14 reti, realizzato 5 assist. Nessuno come lui, nessuno come Zlatan. Applausi continui.

PIOLI 7

Il suo Milan va in fuga. Il sogno scudetto resta vivo come il record di risultati positivi. Bravo Stefano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 00:00

