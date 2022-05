Milan-Fiorentina 1-0: le pagelle. Leao cuce lo scudetto a Pioli

MAIGNAN 7

Che parata sulla testata di Cabral…

CALABRIA 6,5

Sacrifico, corsa e cuore. A un certo punto sembra pure George Weah…

KALULU 6

Ormai è una certezza. Futuro da centrale assicurato

TOMORI 6,5

Quella con Cabral è un bel duello che vince con merito

THEO HERNANDEZ 7

Nervoso ma fondamentale. Fa l’attaccante aggiunto e fa pure gol. Peccato che Messias sia in fuorigioco. Ce ne vorrebbero altri 9 come lui in campo con la maglia rossonera indosso…

TONALI 7

Distrugge e costruisce tutto sempre alla perfezione. Un altro partitone...

KESSIE 6

Anche a lui non manca l’occasione per lasciare il segno. Lasciare il Milan senza fischi. E invece… (34’ st Bennacer 6: entra tra i fischi dedicati tutti a Frank. Lui si tappa le orecchie e gioca il suo calcio)

MESSIAS 5

È come se avesse già lasciato il Milan. Ormai l’ha abbandonato anche Stefano Pioli… (11’ st Rebic 6,5: Finalmente Ante, l’attaccante di riserva che fin qui è mancato al Milan. Grande impatto)

BRAHIM DIAZ 5 Dove è finito il piccolo pericoloso folletto di Pioli? (11’ st Krunic 5: Fare il numero 10 non è proprio il suo mestiere)

RAFAEL LEAO 7

Il regalo di Terraciano è troppo grande per non riuscire a far esplodere San Siro di gioia! Un gol che vale un pezzo di scudetto...

GIROUD 5

Sbaglia tutto ma soprattutto un clamoroso rigore in movimento (22’ st Ibrahimovic 5: il suo ingresso in campo vale un gol. L’unico perché poi Zlatan non tocca palla)

PIOLI 7

Non perde mai la calma e mette altri tre punti allo scudetto sul petto del suo Milan…

