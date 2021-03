Pagelle Milan: Kjaer, gol salva-Diavolo. Kessie, padrone del centrocampo. Gigio e Leao, doppio flop

Manchester United-Milan: pagelle rossonere

DONNARUMMA 5

Sbaglia l’uscita e i sogni di gloria diventano incubi.

CALABRIA 6

Sbaglia poco, chiude quasi sempre e se può, avanza pure (29’ st Kalulu 6: spinge tanto, spinge forte alla ricerca di una giocata vincente).

KJAER 7

Segna il suo primo gol europeo con il Milan, il quinto in carriera. Segna la rete che tiene il Milan in corsa per il passaggio del turno.

TOMORI 5

E’ in stato di confusione e non solo per il gol di Diallo. Alterna grandi chiusure (nel finale) a uscite da paura.

DALOT 6,5

Se voleva dimostrare qualcosa di buono ci è riuscito. Una gran bella partita con tante discese sul fondo, tanta voglia e coraggio. Giocasse così anche contro la Sampdoria sarebbe pronto per il riscatto.

KESSIE 7,5

E’ il padrone del campo, forse anche di tutto l’Old Trafford. Segna una rete da urlo, ma in effetti tocca con la mano.

MEITE 6,5

Fa il lavoro sporco, quello che Kessie per qualità ed esperienza non fa più. Lo fa bene, senza essere apppariscente. Buon segno.

SAELEMAEKERS 5,5

Prova a costruire qualcosa di buono ma non ci riesce. Meglio quando difende che quando si propone. Il giallo lo condiziona e Pioli lo sostituisce (24’ st Castillejo 6: da un suo calcio d’angolo ben giocato nasce la rete di testa di Kjaer).

BRAHIM DIAZ 6

Grandi idee e giocate sempre di prima. Poi finisce la benzina, va in riserva e si blocca al limite dell’area (24’ st Tonali 6: geometrie troppo lente per fare la differenza).

KRUNIC 6

Sostituire Calhanoglu non è sempre semplice, All’Old Trafford ancora meno. Ma i pericoli per gli inglesi arrivano da lui.

RAFAEL LEAO 4,5

Sempre in fuorigioco. L’unico tiro che fa nello specchio della porta è proprio con la bandierina alzata del guardalinee.

PIOLI 7

Due reti (giustamente) annullate, una subita e una fatta quando la partita sembrava persa. La qualificazione è apertissima, si gioca tra 7 giorni a San Siro, magari pure con Ibrahimovic.

