Theo Hernandez, testina d'oro: Pioli vola. Rebic e Calhanoglu da leccarsi i baffi

DONNARUMMA 6,5

Nemmeno l’Uomo ragno avrebbe preso quel rigore di Immobile. Sul secondo nemmeno lui può niente…

CALABRIA 5

Marusic gli porta via il panettone. Peccato era di Peck

KALULU 6,5

Non serve andare a comprare un altro difensore. Non serve proprio uno in più là in mezzo soprattutto con Musacchio e Leo restano in panca. Il rigore procurato non cambia il giudizio su Pierre e nemmeno la magia di Immobile.

ROMAGNOLI 6

Con il ragazzino il capitano forma una grande coppia.

THEO HERNANDEZ 7

Segna ancora lui, una rete che vale il primato in classifica davanti all’Inter. Incredibile: testina d'oro.

TONALI 6

Rompe e non costruisce. Non fa quello che è capace a fare. Il compagno non lo aiuta, la condizione nemmeno. Ma da Sandro bisogna aspettarsi davvero di più, molto di più.

KRUNIC 4,5

Comprare un centrocampista. Quattro sono pochi e se uno di questi è Rade bisogna preoccuparsi seriamente.

SAELEMAEKERS 5

L’aquila se lo prende e se lo porta via (19’ st Castillejo 6: ci mette tanta corsa a tutto campo, poi si fa male; 45’ st Maldini ng).

CALHANOGLU 7

Preciso da calcio d’angolo, precisissimo dagli undici metri. Un altro signor rigorista da aggiungere alla lista. E’ assolutamente il migliore in campo. A tutto campo.

REBIC 7

Torna al gol e lo fa anche bello, da attaccante vero, da prima punta, quello che lui non è. Poi si procura il rigore e se non ne fa due deve prendersela solo con Pepe Reina.

RAFAEL LEAO 4

Non si può vedere. Partita da svogliato, da ragazzino svogliato. Così non va, non funziona, non serve a niente (34’ st Hauge ng).

PIOLI 7

Non sbaglia, nemmeno i cambi. Se serviva una conferma è arrivata e poco importa se nel recupero. Il suo Milan è imbattibile. Ma per continuare così ha bisogno di andare sul mercato. Servono un centrocampista e un attaccante. Senza Ibra è comunque sempre più dura…

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 00:00

