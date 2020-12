Rafael Leao (gol flash) e Saelemaekers fanno volare Pioli

DONNARUMMA 6,5

Sempre molto attento. E deve esserlo per forza. Da registrare una grande parata.

CALABRIA 6

Spinge tanto ma lascia qualche spazio di troppo. È sempre il solito problema di difficile risoluzione.

KALULU 6,5

Sicuri che a gennaio il Maldini debba spendere qualche milione di troppo per un difensore?

ROMAGNOLI 6,5

Ha respinto di tutto. Eccezionale.

THEO HERNANDEZ 7,5

Quando parte chi lo ferma? Pazienza se non difende bene.

TONALI 5

Ancora una prova no. Esce non per scelta ma per un risentimento all’adduttore (1’ st Krunic 5: se il Milan soffre nella ripresa è anche colpa sua).

KESSIE 6

Un giallo esagerato, pesantissimo. Mercoledì con la Lazio non ci sarà. E non ci sarà nemmeno Bennacer. E qui nasce la preoccupazione…

SAELEMAEKERS 6,5

Fa un altro gol importante, quello che chiude con largo anticipo una partita mai in discussione fino all’89’(34’ st Castillejo 5: entra in punta di piedi. Sbagliato).

CALHANOGLU 7,5

Il migliore in campo in assoluto. S’inventa il primo gol, ne realizza uno (annullato) poi gioca a tutto campo. Se questo è Calha, il Milan deve accontetarlo (41’ st Maldini ng).

BRAHIM DIAZ 6

Prov illuminare il Natale rossonero. Ci riesce solo in parte (12’ st Hauge 5: Pioli e Gigio gli gridano di tutto. Ma non basta. Il gol del Sassuolo è tutto suo: si apre in barriera e Donnarumma è battuto).

RAFAEL LEAO 7

Sarà ricordato per sempre per il gol più veloce nella storia della serie A.

PIOLI 7

La dipendenza a Ibra non c’è più. Questo Milan viaggia a mille all’ora e continua a essere imbattuto da 25 gare. Lo scudetto continua a essere un sogno possibile.

