Milan, le pagelle. Hauge è proprio un Diavolo: grande gol e Pioli passa come primo

TATARUSANU 7

Questa volta non fa rimpiangere Super Gigio. La vittoria è anche sua.

CONTI 6

La fascia da capitano lo premia delle sfortune. Ma la conquista del Milan è ancora lontana.

KALULU 7

E chi l’avrebbe mai detto. Non gioca la finalissima di coppa del Mondo. Ma è la prima in assoluto e non la sbaglia. Fa meglio di altri. Decisamente.

DUARTE 6

Un rientro positivo. Il brasiliano deve dimostrare ancora tutto. Deve meritarsi questo Milan ma deve solo aver il tempo per dimostrarlo.

DALOT 6

Torna a spingere, a tirare, a far parlare di sè anche nel male, quando sbaglia dietro. La trattativa con il Manchester United non è ancora cominciata.

TONALI 6,5

Quando decide di accelerare l’azione, di fare il regista puro fa capire perché il Milan ha vestito 35 milioni su di lui. Lampi di genio.

KRUNIC 5

Più che un difensore a gennaio Maldini e Mascara dovrebbero prendere un centrocampista. C’è bisogno assolutamente di maggiore qualità e anche esperienza.

CASTILLEJO 6,5

Vuole segnare ancora, vuole continuare a ripagare la fiducia di Pioli. Ci va vicino. Ma non basta. Per il tecnico resta una garanzia.

MALDINI 6

Daniel attacca e difende come papà Paolo. Un ragazzo di qualità anche dietro una punta (33’ st Kessie 6: protegge il primato nel girone come solo lui sa fare).

HAUGE 7

Un altro eurogol, da applausi. Terza rete in Europa, la quarta in stagione a dimostrazione che il ragazzino non sente il peso della maglia che indossa. Da come gioca non la sente proprio (45’ st Brahim Diaz ng)

COLOMBO 5

Prova a lottare, a fare a sportellate la dà davanti. Prova a fare Ibra. Mission impossible (22’ st Rafael Leao 5: prende solo un grande calcione).

PIOLI 7

Vola anche con il Milan 2, mettendo in mostra tutta la sua rosa, tanti giovani di grande speranze. Vince e passa il girone da primo. Solo applausi per Stefano.

