Europa League, una serata horror per la difesa del Diavolo

DONNARUMMA 5

Sbaglia, fa un grande errore, quello che fa cadere il Milan. Ma le colpe non sono tutte sue e prima ne para un paio.

DALOT 4,5

Non riesce a spingere, si ferma sempre prima, sul più bello. La sua miglior partita l’ha fatta a sinistra. Dalla parte opposta. Mistero.

KJAER 6

Prende tutto in volo: palloni, mosche e zanzare. Ci sono ancora a San Siro. Ma a quanto pare non basta.

ROMAGNOLI 4,5

Lockdown cominciato in anticipo. Il capitano è rimasto chiuso nello spogliatoio. Dal rigore procurato in avanti. Errori a ripetizione. Non è da lui.

THEO HERNANDEZ 5

Davanti va, è dietro che continua ad avere grossi problemi e se incontri questo Lille fai brutta figura…

TONALI 4

Dura la vita lontana dalla provincia. Forse non è ancora pronto, forse aveva ragione l’Inter (23’ st Bennacer 6: decisamente meglio le sue facili geometrie).

KESSIE 5,5

Da solo lì in mezzo al campo è dura, davvero durissima.

CASTILLEJO 4

Inesistente. Non c’è altro da dire e nemmeno da aggiungere (1’ st Rafael Leao 4,5: solito fumo, poco arrosto con due patate al forno).

BRAHIM DIAZ 6

L’unico a salvarsi in questa valle di lacrime (33’ st Hauge ng).

KRUNIC 4

La faccia di Zlatan fa capire la sua partita. Brutta, davvero brutta (1’ st Calhanoglu 5,5: imparagonabile rispetto a chi ha giocato prima di lui. Ma è una brutta serata un po’ per tutti, nessuno escluso).

IBRAHIMOVIC 5

E’ una serata no per tutti, anche per lui, per Zlatan. Può succedere. Meglio uscire, guardare avanti, pensare al Verona (23’ st Rebic 6: Gli bastano pochi secondi per andare vicino al gol. Altra categoria rispetto a Leao).

PIOLI 6

Prima o poi doveva succedere. Meglio in Europa League che in campionato, meglio arrivare secondi che perdere un sogno chiamato scudetto. Si ferma dopo 24 risultati utili consecutivi, dopo 242 giorni l’imbattibilità del Milan. Si ferma ancora a San Siro. Era già successo con il Genoa: era l’8 marzo. Una vita fa.

