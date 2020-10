Rafael Leao e Theo Hernandez portano Pioli in testa

DONNARUMMA 7

Sempre il migliore, anche contro lo Spezia. Tre interventi, uno decisivo.

CALABRIA 6

Sfiora il gol, ma nella sua porta. Colpa di Dalot? Cresce la pressione per lui e per Andrea Conti.

KJAER 5,5

Da quando batte le punizioni dal limite?

GABBIA 6

Quando esce Galabinov finisce pure la sua partita.

THEO HERNANDEZ 6,5

E’ un attaccante aggiunto. Uno di quelli che non sbaglia quasi mai. Sfiora la doppietta. Fa tanto davanti, ma anche dietro.

TONALI 6

Tocca tanti palloni, tutti di prima per dare velocità. Poi esce per la stanchezza e i difetti di un Milan non completo (13’ st Bennacer 5,5: combina poco, davvero poco).

KRUNIC 4

Il Napoli ha preso Bakayoko, il Milan si tiene lui in mezzo al campo. Scelte di mercato che non aiutano… Mah (13’ st Kessie 6: servivano i muscoli. Serviva tirarli fuori. Lui lo fa sempre).

SAELEMAEKERS 6

Ha la grande occasione per buttarla dentro, rendere la serata più semplice. Pallone al secondo anello! Meno preciso del solito.

BRAHIM DIAZ 6,5

Non è Calhanoglu, forse lo diventerà. Grande qualità, sempre molto ispirato (25’ st Hauge 5: una partita per vestire la maglia del Milan. Beato lui!).

RAFAEL LEAO 7

Due reti in mezzo al nulla. Due reti che non devono cambiare il giudizio sulla sua partita. Ha qualità ma deve metterle anche al servizio della squadra (38’ Maldini ng).

COLOMBO 5

Ha l’occasione per finire nel tabellino dei marcatori. Finisce in quello dei cambi (1’ st Calhanoglu 6,5: basta poco per cambiare la partita. Si dimostra un giocatore su cui il Milan deve continuamente a puntare).

PIOLI 6

Vince ancora. E' primo, è quello che conta. E' il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Non succedeva dal 2007. Ma il primato in classifica in coabitazione non deve illudere. Fino alla rete di Leao, il Milan ha fatto fatica, è stato bruttino.



