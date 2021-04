Pagelle Verona-Lazio 0-1: Caicedo punito dal Var ma sempre pronto (6,5). Milinkovic, incornata da Champions (7,5)

Vittoria sofferta ma importantissima in chiave Champions per la Lazio che passa a Verona all'ultimo secondo con uno stratosferico Milinkovic. Brilla anche Caicedo e la difesa biancoceleste.

REINA 6,5

Gara da assoluto spettatore, carica i compagni per tutta la partita e alla fine esulta per la rete di Milinkovic.

MARUSIC 7

Annienta Lasagna lanciato a rete e conferma ancora una volta che anche da difensore può essere utile alla causa biancoceleste

ACERBI 6,5

Ingaggia un vero e proprio duello all'ultimo tackle con Lasagna che tenta, invano di beffarlo grazie alla sua velocità.

RADU 6,5

Una gara sempre sul pezzo e senza nessuna sporactura con la ciliegina finale del cross per la tesat di Milinkovic.

AKPA AKPRO 6

Avvio in affanno con qualche errore di troppo che innesca il Verona, soffre l'irruenza di Lazovic ma è decisivo con due chiusure. (37' st Parolo sv).

MILINKOVIC 7,5

Un'incornata che regala tre punti per continuare a sperare nella qualificazione in Champions. Decisivo quando serve.

LEIVA 6,5

Una gara di grande sacrificio contro una squadra che ha giocato a ritmi altissimi. Un paio di chiusure decisive. (37' st Escalante sv)

LUIS ALBERTO 6

Si danna l'anima alla ricerca della giocata giusta ma Juric ha preparato per lui una gabbia, un paio di colpi lo innervosiscono e si fa ammonire. (30' st Pereira 6: qualche bella giocata)

FARES 6

sta ritrovando la forma fisica di un tempo e di conseguenza la sua velocità ed imprevedibilità che avevano colpito Inzaghi. (30' st Lulic 6: contributo prezioso).

IMMOBILE 6

la palla non vuole proprio entrare (ha colpito un palo) e così diventano otto le giornate di campionato senza segnare.

CAICEDO 6,5

Una gara di grande sacrificio a fare a sportellate con la difesa del Verona. Ad inizio ripresa trova il varco giusto tra le maglie avversarie ma l'arbitro annulla per una gomitata vista al Var. (23' st Muriqi 6: entra con il piglio giusto).

FARRIS 7

Senza Inzaghi è lui a dover urlare per tutta la gara. Si conferma portafortuna biancoceleste.

Domenica 11 Aprile 2021, 18:41

