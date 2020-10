Pagelle Lazio, Leiva senza fine, Patric finalmente risale

STRAKOSHA 5

Sempre un brivido sulle uscite, sul vantaggio di Lautaro non trattene il pallone che gli passa sotto alla mano.

PATRIC 6,5

Gioca dando tutto e se possibile di più anche quando le gambe non girano più per la troppa fatica.

ACERBI 6,5

Non perde mai lucidità e con Lautaro e Lukaku ne devi avere davvero tanta, suo il corss per il pareggio di Milinkovic.

RADU 6

Niente da fare ci prova ma deve arrendersi dopo appena 15' per un problema al flessore della coscia sinistra. (16' pt Bastos 6,5: diventa l'ombra di Lukaku ma anche lui esce per infortunio. Dal 1'st Parolo 7: anche da difensore no fa una piega).

LAZZARI 6,5

Parte a mille lasciando dietro gran parte dei compagni, con un paio di affondi decisi. Provvidenziale sulla botta al volo di Perisic.

MILINKOVIC 7

Spettatore non pagante per almeno un tempo ma al 10' della ripresa si risveglia e con un'incornata trova il pareggio.

LEIVA 6,5

Sempre lucido anche quando la squadra sembra sfilacciata, ma si deve arrendere alla stanchezza. (34' st Escalante 6: entra nel momento più delicato)

LUIS ALBERTO 6

Scalda le mani ad Handanovic al 20' con una cannonata dal limite, sembra intorpidito ma nella ripresa si riaccende dopo la rete del pareggio. (34' st Akpa Akpro 6:).

MARUSIC 6

Poco più di mezz'ora poi alza bandiera bianca come accaduto a Radu per un problema muscolare alla coscia. (34' pt Fares 6: non è ancora pronto ma l'inizio è confortante).

CORREA 5,5

Come diversi compagni di squadra soprattutto nel primo tempo è indolente, decisamene meglio quando è tutta la squadra a risvegliarsi ma troppo poco incisivo.

IMMOBILE 5

Arrivano poche palle ma lui lotta fino alla fine ma è ingenua la manata rifilata a Vidal che gli costa il cartellino rosso.

INZAGHI 6,5

Davvero sfortunato nella prima mezz'ora perde ben tre giocatori, due difensori, per infortunio poi Immobile per l'espulsione ma alla fine porta a casa un pareggio preziosissimo.



