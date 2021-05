Roma-Lazio 2-0, le pagelle dei biancocelesti: Acerbi da incubo e tutti i big deludono

Roma-Lazio 2-0, le pagelle dei calciatori laziali.

REINA 5 Prende due gol su due tiri e questa volta non è determinante nemmeno con i piedi, motivo per cui Inzaghi lo ha preferito a Strakosha. MARUSIC 5 Incide poco sia in difesa che quando torna nel suo ruolo naturale da centrocampista esterno: una serata da dimenticare in fretta.

MARUSIC 5 Incide poco sia in difesa che quando torna nel suo ruolo naturale da centrocampista esterno: una serata da dimenticare in fretta. (27' Caicedo 5: poco o niente)

ACERBI 4,5 Dzeko gli rovina la serata: prima l'errore sull'attaccante che serve a Mikitharyan la palla dell'1-0 poi lo costringe al fallo che gli costa il rosso.

RADU 5 Davvero poco lucido come gran parte dei suoi compagni di reparto, è poco lucido anche sul vantaggio giallorosso quando si fa sorprendere da Mkhitaryan. (27' st Fares 5,5: un tiro dalla distanza poi niente più).

LAZZARI 5,5 sempre nel vivo dell'azione quando serve aiuta anche in difesa sbrogliando situazioni al limite ma nella ripresa ripiega troppo spesso.

MILINKOVIC 5,5 Primo tempo di livello ma la squadra non è in serata e lui, in campo con il naso rotto, preferisce evitare ulteriori problemi. (39' st akpa Akpro, sv)

LEIVA 5 Anche per lui una serata da dimenticare, regge solo la prima mezz'ora poi molla gli ormeggi contro una squadra poco tecnica ma molto fisica.

LUIS ALBERTO 5 Una sola invenzione per Milinkovic che spreca poi tanti errori in successione che confermano anche la sua serata storta.

LULIC 5 In affanno fin dal primo minuto ci mette l'esperienza ma da quando si è operato alla caviglia non riesce più a reggere certi ritmi. (13' st Luiz Felipe 5,5: dopo l'intervento è ancora al 60%).

MURIQI 5 Titolare a sorpresa dopo il forfait di Correa non convince affatto e se possibile fa anche peggio della gara contro il Parma. (13' st Pereira 5,5: qualche fiammata ma quando entra la Lazio ha già mollato da tempo).

IMMOBILE 5,5 Lotta praticamente da solo con mezza difesa della Roma chiedendo (inutilmente) prima l'aiuto di Muriqi e poi di Pereira) ma non è preciso come servirebbe.

INZAGHI 5 Questa sconfitta chiude la stagione in anticipo, anche le ultime speranze Champions sono svanire, Ora il rinnovo con una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA