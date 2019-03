Bentancur e Matuidi sottotono, delude Alex Sandro. Bernardeschi c'è

Szczesny ng

Nel primo tempo l’Empoli ci prova spesso ma non centra mai la porta, nella ripresa un paio di uscite in controllo.

Cancelo 6

Intraprendente, attaccante aggiunto sulla corsia destra, sforna cross e giocate.

Rugani 6

Alterna chiusure perentorie a distrazioni che rischiano di costare caro, ma tiene botta.

Chiellini 6,5

Roccioso e lucido, il perno della difesa bianconera.

Alex Sandro 5

Autonomia limitata: dà una mano in copertura e non va quasi mai oltre la metà campo. Esce tra i fischi.

(Spinazzola 16’ st 6 Dà vivacità in un momento di stanca)

Emre Can 6

Irruento e combattivo, arretrato sulla linea dei difensori nella ripresa, jolly decisivo per Allegri.

Bentancur 5,5

Lotta in ogni zona del campo ma perde troppi palloni, gli manca la giocata decisiva.

Pjanic 6,5

Gira a ritmi bassi ma è sempre dove serve alla squadra, rilancia l’azione e sbaglia pochissimi palloni.

Matuidi 5,5

Accusa la fatica della nazionale, corre a vuoto, un buon pallone per Mandzukic e poco più.

(Kean 24’ st 7 Partita complicata, sbloccata con la naturalezza di un campione navigato. Da promessa è diventato una certezza)

Bernardeschi 6,5

Si fa sempre trovare per il passaggio tra le linee, cresce nella ripresa con un sinistro velenoso neutralizzato da Dragowski e un inserimento con tiro sulla traversa, partita intelligente.

(Caceres 39’ st ng)

Mandzukic 6,5

Alla mezz’ora ha sulla testa l’1-0, ma spreca l’assist di Matuidi sparando su Dragowski da 2 metri. Ci mette fisico e domina nel gioco aereo, pesca l’assist da tre punti per Kean.

Allegri 6

L'emergenza in attacco non gli dà una mano: senza Douglas Costa, Ronaldo e Dybala sceglie Mandzukic e Bernardeschi davanti, ma la risolve con Kean dalla panchina. Primo tempo complicato, poi la Juve prende campo e la vince col colpo del ragazzino.





