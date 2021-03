Pagelle Juve: CR7 horror, non basta un grande Chiesa. Pirlo fuori dall'Europa

Le pagelle di Juventus-Porto

SZCZESNY 6,5

Nel momento di maggior difficoltà, respinge tutto quello che può. Fa il suo dovere sempre. Beffato su punizione.

CUADRADO 7

Non al meglio della condizione. Perde qualche contrasto di troppo ma, quando crossa, è un’iradiddio. Speciale.

BONUCCI 6,5

Primo tempo da incubo, ripresa da gladiatore. Messo alle corde, reagisce con grande personalità. Monumento (30’ st De Ligt 6: solidità e fisicità. Statuario).

DEMIRAL 5

Errore capitale su Taremi. Un fallo che condiziona la sua prestazione. Nella ripresa combatte con orgoglio.

ALEX SANDRO 6

Deve impegnarsi molto per contenere le sgroppate di Marega. In riserva di energia, se la cava con l’esperienza. Non molla mai.

RAMSEY 5,5

Vaga per il campo alla ricerca di palloni. Si destreggia nel ruolo di equilibratore. Va ad intermittenza (30’ st McKennie 6,5: dinamismo e tanta disponibilità a sacrificarsi per gli altri).

ARTHUR 7

Quando la squadra va in tilt, è l’unico che mantiene la calma. Nessuno riesce a portargli via la palla. Giocoliere (11’ 1ts Kulusevski 6: qualche folata, non si trasforma in supereroe nel convulso finale).

RABIOT 6

Corre senza sosta. Ha il merito di non spegnersi mai. Trova il gol che dà l’ultima (vana) speranza di qualificazione. Duracell.

CHIESA 8

Nella prima frazione mai servito. Decide di fare tutto da solo nel secondo tempo. Con i suoi gol sveglia una Juve assopita. Mostruoso (11’ 1ts Bernardeschi 5: non incide).

MORATA 5

Si divora il gol del possibile 1-0. Non si riprende più. In ritardo su tanti, troppi palloni. Non è sereno.

CRISTIANO RONALDO 4

Malissimo nei primi 45’ minuti. Poi ci mette il cuore anche se non sprigiona mai il suo infinito talento. Silenziato.

PIRLO 5

Passa dalle stalle alle stelle e ancora alle stalle nel giro di una sola partita. L’approccio alle partite resta un problema. Eliminazione cocente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 00:21