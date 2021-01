Non solo CR7: ecco Danilo e Ramsey che non ti aspetti. Pirlo risale in fretta

SZCZESNY 6

Incolpevole sul gol di Defrel. Non deve usare troppo le mani in altre circostanze.

DANILO 7,5

Un gol pazzesco per l’1-0, un destro di esterno collo degno balisticamente di illustri predecessori brasiliani. Partecipa tanto anche alla costruzione della manovra e non a caso assiste CR7 sul 3-1.

BONUCCI 5,5

Sonnecchia all’inizio su Caputo e prende il giallo. Non riesce a rimediare in diagonale sul gol di Defrel.

DEMIRAL 5,5

Con una zampata in avanti quasi fa segnare Ronaldo. Ma dietro non fa il suo mestiere e Defrel lo sorprende.

FRABOTTA 6,5

Nel primo tempo Consigli gli nega la gioia del gol. Nella ripresa pasticcia parecchio, sino al cross basso per il 2-1 di Ramsey. Riscatto provvidenziale.

CHIESA 6

Non ripete la sfavillante prestazione di San Siro, anche per il pestone che riceve da Obiang. Ma stringe i denti per la causa (41’ pt Bernardeschi ng).

ARTHUR 5,5

Con l’uomo in più dovrebbe osare di più a centrocampo. Appunto, dovrebbe...

BENTANCUR 5,5

Paga l’ammonizione che induce Pirlo a sostituirlo nell’intervallo (1’ st Rabiot 5,5: si vede solo per un colpo di testa alto).

McKENNIE 6

Gioca appena 20’, nei quali smazza un assist di tacco a Frabotta [19’ pt Ramsey 7: proprio quando Pirlo decide di cambiarlo arriva puntuale all’appuntamento con il gol decisivo (41’ st Morata ng)].

DYBALA 6

Poca fantasia, tanto sacrificio tattico sul regista avversario Locatelli. In un ripiegamento difensivo si fa male (42’ pt Kulusevski 7,5: appena entrato si complica la vita con un pallonetto alto. Ma quando si tratta di inventare per i compagni fa cose mirabolanti).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Sbaglia gol non da Cristiano Ronaldo. Ma siccome è Cristiano Ronaldo e vive per il gol, proprio in extremis timbra il cartellino.

PIRLO 6,5

La buona sorte gli volta le spalle quando si fanno male McKennie e Dybala. Ma in panchina ha Kulusevski e Ramsey che fanno la differenza. Con il Maestro, Danilo è un altro giocatore. Continua a correre di gran carriera nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 23:19

