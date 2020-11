Un Morata da leccarsi i baffi, CR7 così così. Dybala ritrovato

SZCZESNY 6

Poco impegnato, fa il suo dovere senza sbavature. Il gol finale lo infastidisce.

DANILO 6

Non brilla particolarmente ma è sempre al posto giusto al momento giusto. Diligente.

BONUCCI 6,5

Ritrova l’amico Chiellini ed è tutta un’altra musica. Gioca con attenzione. Abile anche nell’impostare la manovra.

CHIELLINI 6,5

Sguardo cattivo e la solita, immensa, aggressività. Il capitano è tornato. Tutti felici, lui per primo. Ritrovato.

CUADRADO 7

Una spina nel fianco per la difesa del Ferencvaros. Salta gli avversari come birilli. L’assist per il primo gol di Morata è da manuale del calcio. Freccia (31’ st Frabotta ng).

RABIOT 6,5

Il francese ha trovato una sua dimensione. Bravo nell’interdizione e utile nel fare girare la palla. Gli manca ancora un pizzico di cattiveria. Prezioso

ARTHUR 6

L’ex Barcellona non è un fulmine ma ha un cervello calcistico notevole. Il pallone passa spesso dai suoi piedi ed è una buona cosa (1’ st Bentancur 6,5: più dinamismo rispetto ad Arthur).

CHIESA 6

Un po’ impreciso e, a volte, fa la scelta sbagliata ma l’impegno è lodevole (31’ st Bernardeschi ng).

RAMSEY 6

Non incanta ma si mette a disposizione con grande umiltà. Buon lavoro di raccordo tra le linee. Esce per infortunio. Peccato (8’ st McKennie 6: sostanza).

MORATA 8

Alla 100esima in bianconera non dimentica di firmare il cartellino, non una ma due volte. Attaccante completo, di quelli che fanno tutto e segnano quando serve. Speciale (21’ st Dybala 6,5: un gol e mezzo che fa morale).

CRISTIANO RONALDO 5,5

Appena tocca palla, è panico tra le fila degli ungheresi. Vorrebbe tanto andare in rete ma ha le polveri bagnate. Anche egoista.

PIRLO 7

Dopo i due schiaffi del Barcellona, era importante vincere. Corrucciato sotto l’acqua ma felice per la buona prova dei suoi. In crescita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 00:00