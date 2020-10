Pirlo brinda in Champions grazie al doppio Morata: Dinamo Kiev ko

SZCZESNY 6

Non particolarmente impegnato ma sempre attento.

DANILO 6

Svolge il suo compitino senza infamia e senza lode. Semplice pedone.

BONUCCI 6,5

Solita grande personalità. Orchestra la difesa con carattere. Puntuale.

CHIELLINI 6

Inizia alla grande, sfiorando anche il gol, ma deve lasciare per infortunio (18’ pt Demiral 6: fa il suo dovere. Ruvido).

CUADRADO 6,5

Tiene la posizione e prova un paio di sortite. Forse un po’ timido. Molto meglio nella ripresa con anche l’assist del 2-0.

BENTANCUR 6,5

Non smette mai di correre e aggredire gli avversari. A volte va fuori giri (33’ st Arthur 6: minuti nelle gambe).

RABIOT 6,5

Ci mette il fisico. Non incanta ma non combina guai.

CHIESA 6,5

Ha il vizio di abbassare troppo la testa ma quando punta l’uomo fa male. Bravo nell’azione del primo gol.

RAMSEY 5,5

Pirlo gli dà un’altra chance. Da trequartista appare fuori luogo. Si accende solo una volta. Spaesato (33’ st Bernardeschi 6: aiuta in fase difensiva).

MORATA 7

Non sempre coinvolto nella manovra ma segna una doppietta pesantissima. Cinico.

KULUSEVSKI 6

Sfiora il gol di tacco da annali del calcio. Non riesce a trovare lo spazio giusto per mettere in moto le possenti leve (10’ st Dybala 6: finalmente in campo. Esordio soft).

PIRLO 6,5

Vince contro l’allenatore che l’ha fatto esordire in serie A. La sua musica non è ancora armonica ma vincere aiuta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 07:00

