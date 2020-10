Italia-Moldavia, le pagelle: El Shaarawy, Caputo e Locatelli esaltano le scelte di Mancini

Italia-Moldavia 6-0, queste le pagelle degli azzurri scesi in campo.

La cronaca del match

SIRIGU 6,5

Un tiro incassato in apertura, una grande parata (22' st Cragno ng).

LAZZARI 7

Terzino per finta, ficcante ala destra per davvero. Propizia il 5-0 con uno dei suoi inserimenti.

ACERBI 6

Ipochi patemi d'animo in difesa. Ci prova dalla distanza.

G.MANCINI 6

Serata di relax, per aumentare l'esperienza

BIRAGHI 6,5

Pregevole l'assist per il 2-0 di Caputo (21' st Emerson ng).

LOCATELLI 7

Che vesta il neroverde o l'azzurro, le prestazioni lì in mezzo restano di ottimo livello.

CRISTANTE 6,5

Inaugura la vendemmia di gol con un colpo di testa "alla Cristante.

BONAVENTURA 6,5

Gli manca solo il gol, nonostante vari tentativi (23' st Sensi ng).

BERARDI 6,5

Fa appena a tempo ad unirsi alla festa del Sassuolo in Nazionale, prima di uscire (30' st Kean ng).

CAPUTO 7

Non si vede, o quasi, sino al gol, a bagnare un debutto in azzurro con i fiocchi a 33 anni. Un sogno che si realizza (30' st Lasagna ng).

EL SHAARAWY 7,5

Fermo in Cina, deluso per il mancato ritorno alla Roma, si "sfoga" in azzurro con una doppietta. Il primo gol è un capolavoro (22' st Grifo 6,5: entra e mette una palla al bacio per il 6-0 di Berardi. Vivace).

R.MANCINI 7

L'avversario è quello che è, ma quando le presunte "seconde linee" esprimono con voglia la stessa idea di gioco dei titolari, il ct non può che essere soddisfatti.

