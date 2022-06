Italia-Argentina, le pagelle: disastro azzurro, a Wembley non si salva nessuno: Bonucci e Chiellini i peggiori

Le pagelle di Italia-Argentina, la "finalissima" tra la vincente della Coppa America e gli Europei.

DONNARUMMA 6.5 - Se non ci fosse stata Santo Gigio sarebbe finita decisamente peggio. Mezzo punto in meno per il secondo gol, quando esce in ritardo

DI LORENZO 4,5 - Messi è imprendibile. Quando lo ferma lo fa solo con le cattive maniere…

CHIELLINI 6 - Sarebbe ingiusto, per quel che ha dato alla maglia azzurra, dargli un votaccio per questa sua ultima apparizione con la Nazionale. Ma si dimentica di Lautaro sul gol e sulla rete di Di Maria non sembra già più lui… (1’ st Lazzari 5: esperimento fallito)

BONUCCI 4,5 - Un disastro su Lautaro Martinez. L’Italia ha bisogno di altro e forse anche la Juventus.

EMERSON 4 - Ma c’era bisogno di scomodarsi a naturalizzare uno come lui? La risposta è no… (37’ st Bastoni ng).

BARELLA 6 - Perde un pallone sanguinoso. Fallo? Non a Wembley. L’unico a crederci fino alla fine…

JORGINHO 5 - Regista lento e pure noioso. A Cannes non lo inviterebbero mai…

PESSINA 5 - Una partita non esaltante proprio come la sua Atalanta (18’ st Spinazzola 5: Bentornato in azzurro…).

BERNARDESCHI 5 - Non riesce a fare la differenza. Non ci riesce da tempo a dire il vero… (1’ st Locatelli 6: corre per due ma manca la qualità. Quella è mancata ancora con la maglia della Juventus).

BELOTTI 5 Ci prova ma non ci riesce mai (1’ st Scamacca 5: non può valere 40 milioni…)

RASPADORI 5 Chi l’ha visto? Non è ancora da grande squadra e nemmeno da Nazionale

MANCINI 5 - Per fortuna non andiamo al Mondiale. Sarebbe finita male, molto male con questa squadra senz’anima, con poco carattere e nemmeno qualità…

ARGENTINA (4-3-3): Martinez 6; Montiel 6, Romero 6,5 (39’ st Pezzella ng), Otamendi 6,5, Acuna 6; De Paul 6 (30’ st Palacios 6), Rodriguez 6, Lo Celso 6,5 (45’ st Dybala 6,5); Messi 7, Lautaro Martinez 7,5 (39’ st Julian Alvarez), Di Maria 7,5 (45’ st Nico Gonzales ng). All.: Scaloni 7

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 22:58

