Acerbi, un salvataggio che vale un gol. Belotti fumoso, Chiesa che spreco

DONNARUMMA 6

Spettatore (o quasi) in campo, in aggiunta a quelli sugli spalti dello stadio di Danzica.

FLORENZI 6

A destra spinge meno del pari ruolo Emerson. Gara disciplinata e applicata.

BONUCCI 6,5

Disinnescare un certo Lewandowski non è un merito da poco. Gli azzurri non corrono gravi rischi.

ACERBI 7

Salva su Linetty una rete quasi fatta e non pensa solo a distruggere le iniziative altrui. Personalità ed efficacia in deciso crescendo.

EMERSON 6,5

Ha prima sulla testa e poi sul piede (sbilanciato al limite del regolamento) la palla del vantaggio nella ripresa. Intraprendente.

BARELLA 6

Indemoniato l'interista nel soffocare il possesso palla avversario. Tante, però, sono le imprecisioni in fase di costruzione (33' st Locatelli ng).

JORGINHO 5,5

Come per i compagni di reparto, meglio nel pressing che nell'inventare. Non una serata da ricordare e non solo per il campo pessimo.

VERRATTI 6

Anche il faro del PSG pecca di precisione in alcune circostanze, ma dalle sue parti i polacchi non passano.

CHIESA 5,5

Nella prima partita in azzurro da juventino sbaglia un'occasione importante e qualche controllo di troppo. Tanta quantità, ma non la giusta qualità (22' st Kean 6: entra e sembra solo fumo. Poi mette l'arrosto di un paio di appoggi golosi non sfruttati dai compagni).

BELOTTI 5

Mai pericoloso, spreca l'occasione che Mancini gli concede. Non ne avrà in breve una seconda, perché mercoledì a Bergamo contro l'Olanda sarà squalificato (38' st Caputo ng).

PELLEGRINI 6

Nel primo tempo è l'anima dei tentativi azzurri in attacco, ma anche lui non concretizza. Ripresa in calando (38' st Berardi ng).

MANCINI 6

Non paga la scelta di Belotti centravanti al posto di Immobile e forse davanti ci potevano stare cambi più veloci. La squadra si conferma comunque compatta, anche in una serata difficile in fase conclusiva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 00:34

