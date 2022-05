Inter-Empoli 4-2, le pagelle: Lautaro capopopolo, Barella spiritato. De Vrij irriconoscibile

La sfida Inter-Empoli si conclude con la vittoria dei nerazzurri per 4-2. Sotto 0-2, la squadra di Inzaghi reagisce con rabbia. Lautaro fa doppietta.

LE PAGELLE DI INTER-EMPOLI

HANDANOVIC 5,5

Marmoreo su entrambi gol toscani. Sul secondo esce in colpevole ritardo e perde così l'attimo. Poco reattivo.

SKRINIAR 7

In difesa non è impeccabile ma recupera alla grande con uno spirito combattivo immenso e suonando la carica in attacco. Prezioso.

DE VRIJ 4

Prestazione horror. In ritardo in occasione della rete dell'ex Pinamonti, si fa trovare fuori posizione sul lancio che porta al momentaneo 2-0 dell'Empoli.

DIMARCO 6

Si fa sorprendere nella ripartenza che permette a Zurkowski di pescare Pinamonti in area per il vantaggio degli ospiti. Da un suo cross scaturisce l'autorete che riapre il match. Non si arrende (25' st D'Ambrosio 6: fa il suo dovere, tiene la posizione).

DUMFRIES 6

Sbaglia qualche facile appoggio. Corre in continuazione, a volte anche senza logica. Utile in fase di recupero palla e l'impegno non è mai in discussione (32' st Darmian 6: gestisce senza rischiare).

BARELLA 7,5

Si prende la squadra sulle spalle e la trascina, di peso, fuori dal buco nero in cui era finita. Sfortunato nelle conclusioni. Spiritato.

BROZOVIC 6,5

Nel momento di massimo affanno dei nerazzurri, mantiene la proverbiale calma, cucendo il gioco con intelligenza. Concentrato.

CALHANOGLU 6,5

Suo l'assist che vale il 2-2 di Lautaro. Gli manca continuità ma, quando si accende, fa male all'Empoli (25' st Vidal 6: porta sostanza in mezzo al campo).

PERISIC 7

Inizio in salita con tante scelte errate. Quando inizia a carburare, diventa una freccia nel fianco della difesa toscana. Stantuffo inesauribile.

LAUTARO 7,5

Segna i gol numero 18 e 19 della stagione. Una doppietta d'autore con due bordate che non lasciano scampo a Vicario. Capopopolo (25' st Dzeko 6: cerca il gol ma non lo trova. Buona dedizione).

CORREA 5,5

In ritardo di condizione e anche poco lucido nei momenti in cui potrebbe dare sfoggio della sua classe. Impacciato (37' st Sanchez 6,5 insiste e trova il meritato gol).

ALL. INZAGHI 6,5

Inizio shock poi ritrova la sua Inter e ringrazia un Lautaro in grande spolvero. Tre punti di notevole importanza.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

VICARIO 7; FIAMOZZI 6 (34' st BENASSI ng), ROMAGNOLI 5, LUPERTO 5,5, PARISI 5,5; STULAC 5,5 (24' st ISMAJLI 5), ASLLANI 6,5, BANDINELLI 5,5; BAJRAMI 5,5 (15' st DI FRANCESCO ng) (23' st CUTRONE 5), ZURKOWSKI 6,5 (15' st HENDERSON 5); PINAMONTI 6,5. ALL. ANDREAZZOLI 6

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 20:45

