Barella, profeta in Patria. D'Ambrosio: testina d'oro. E Conte si rialza dopo il mercoledì nero

HANDANOVIC 5,5

Sottil pesca il jolly, ma lui è poco reattivo. Si rifà in parte con Joao Pedro, fermato due volte, una annullata dal Var.

SKRINIAR 6

Con Sottil alza bandiera bianca solo sul gol. Propositivo in inserimento.

DE VRIJ 6,5

Annulla Pavoletti. Bene anche con Cerri e in fase di rilancio.

BASTONI 6

Vicino al gol su imbeccata di Eriksen. Dietro sicuro con Zappa (27’ st Lautaro Martinez 6: sfiora il palo allo scadere).

DARMIAN 6

Su e giù per l’out di destra, a rincorrere e a rendere la pariglia a Lykogiannis. Poi a sinistra con Hakimi (13’ st Young 6: spinge e conclude).

BARELLA 7,5

Profeta in Patria. Torna nella sua Cagliari e decide il match, concludendo e disegnando calcio. Suo il gol del pareggio con un destro in volée. E suo anche il traversone pennellato sulla testa di D’Ambrosio per il 2-1.

BROZOVIC 6

Volante basso e meno produttivo del solito per il costante disturbo di Joao Pedro.

ERIKSEN 6

Non giocava dall’inizio da un mese e mezzo. La partenza è sprint, con 2 assist e un gol sfiorato. Il prosieguo in calando e all’insegna del giusto cambio (13’ st Sensi 6: un destro a fil di palo).

PERISIC 5

Spinge poco e si divora un gol (quasi) fatto (1’ st Hakimi 5,5: due buoni cross, ma pure tanta confusione, ko alla caviglia; 38’ st D’Ambrosio 6,5: subito a segno di testa).

SANCHEZ 6,5

Duetta con Lukaku, assiste e conclude in prima persona, impegnando Cragno in due occasioni.

LUKAKU 7

Quattro nitide occasioni da gol. Le prime 3 sventate da Cragno con altrettanti miracoli. L’ultima scaraventata in rete a porta vuota in pieno recupero. On fire.

CONTE 7

Sotto di un gol immeritatamente, cambia le sorti del match passando a 4 dietro e giocandosela con Sanchez a supporto di Lukaku e Lautaro in avanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA