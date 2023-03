Fiorentina-Milan 2-1, le pagelle: Tomori si fa saltare come un bambino, Rebic e Origi malissimo. Pioli, senza Leao è dura

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 Le prende quasi tutte ma non blocca niente. Ma non era una colpa per Tatarusanu? Due reti, poche colpe

KALULU 5 Pierre è l’ultimo a cadere. Ma poco importa. L’intera difesa del Milan afa male. Molto male.

THIAW 5 Lotta continua con Cabral. Poi arriva Jovic e lo frega…

TOMORI 4 Si fa saltare da Ikoné come un bambino al parchetto (stile Lautaro a Riad). Poi per lo butta giù in area di rigore. Peccato perché era riuscito a salvare un gol sulla linea di porta nel primo tempo…

MESSIAS 4,5 La Fiorentina corre, pressa, non ti lascia respirare. E lui soffoca ancora prima di entrare in campo (74’ Saelemaekers 5: cambio inutile)

BENNACER 5 Che fatica. Non è ancora al meglio. Normale, ci mancherebbe. L’unica idea però parte dai suoi piedi (66’ Bakayoko 5: prova a metterci il fisico, ma non basta)

TONALI 5,5 Solito combattente con il coltello tra i denti. Ma sono troppi, sembrano di sempre di più quelli con la maglia Viola.

THEO HERNANDEZ 5,5 non va mia una sola volta. E quando si trova davanti a Terracciano fa la cosa sbagliata. Poi segna una rete di potenza. Una rete che resta buona solo per gli almanacchi

DE KETELAERE 4,5 Niente. Non va proprio. Nemmeno dall’inizio riesce a imporsi, a diventare padrone della sua zona di campo. Da registrare una sola bella iniziativa, finita con un nulla di fatto (83’ Adli ng)

REBIC 4 Fa l’attaccante al fianco di Oliviero. Ma di tirare in porta non ci riesce proprio. Solo uno per sbaglio… (66’ Origi 4: Proprio un bell’acquisto…)

GIROUD 5 Lui un tiro lo fa. Ci prova in spaccata. Troppo centrale, troppo semplice anche per uno come Terraciano (66’ Ibrahimovic 6: è l’unico che ha un’idea di calcio. Se non avesse tutti quegli anni…)

PIOLI 4 Senza Rafael Leao la media punti cala di quasi un punto. Ma non può essere l’unico motivo di un Milan che crolla ancora una volta. Che non gioca a calcio. Un Milan brutto che ora deve solo leccarsi le ferite e pensare alla notte di Champions.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 22:47

